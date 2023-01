Andrés Cepeda, Francy y Tupamaros en los lanzamientos musicales de la semana

Andrés Cepeda feat Jesse & Joy – Infinito

La canción, compuesta por Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Andrés Cepeda y Jesse & Joy, es el cuarto sencillo que se presenta del álbum Trece, la nueva producción del cantautor bogotano, del cual ya conocemos éxitos como "Te voy a amar", "Magia" y "Déjame ir" y que será presentado en su totalidad durante el primer semestre del 2020.

Esta es una canción que habla de un amor sin dimensiones, donde el detalle más pequeño puede convertirse en el más importante.

"En esta canción en particular quisimos hablar de un amor secreto. Una persona que encuentra en este amor que nadie puede conocer, unos pequeños momentos de gran felicidad, de una inmensa dicha, que se convierten en el sentimiento más importante; un sentimiento infinito" explica Andrés Cepeda.

Francy – Con la misma moneda

Es una nueva propuesta musical en la que se reúnen el amor y el despecho. La canción relata el dolor que siente una persona que ama a su pareja y descubre que le es infiel, pero prefiere quedarse callada y tomar venganza.

El videoclip muestra la vida top de una artista de la música popular que vive en una lujosa casa a las afueras de la ciudad. Ella sospecha de un posible engaño en su relación sentimental y decide instalar cámaras de vigilancia antes de emprender un viaje al extranjero Así descubre que su esposo le es infiel y decide pagarle con la misma moneda para combatir el dolor de esta traición.

Alzate - La novia de todos

Kany García - Soy yo en vivo

Filmado desde el Coliseo de Puerto Rico, Kany García: Soy Yo En Vivo es una velada llena de las canciones líricamente espectaculares de García. La reconocida cantautora de música pop y acústica invita a otros músicos puertorriqueños y artistas caribeños, incluyendo a Andrea Cruz, Lizbeth Román, Pedro Capó, Natti Natasha, Tommy Torres y René Pérez "Residente", a que la acompañen arriba del escenario para realizar colaboraciones inesperadas y popurrís.

Diamante Electrico - Hacia la Noche (feat. Enrique Bunbury)

Es el tercer adelanto de "Buistres & Co.", la reinvención en una serie de diez entregas de su aclamado y cuarto disco llamado "Buitres", lanzado en el 2018.

Se trata del tema "Hacia la noche", esta vez acompañado de la voz de uno de los iconos más reconocidos del rock en español, Enrique Bunbury. Luego de haber lanzado originalmente este sencillo en junio del 2018, la banda colombiana ganadora del Latin Grammy a Mejor Álbum Rock (2015 & 2017), reinventa y mejora su versión con esta gran colaboración.

La nueva edición de "BUITRES" sirvió de inspiración para tener grandes invitados y colaboraciones con artistas musicales de la talla de Kase.O, Alison Mosshart (The Kills & The Dead Weather), Francisca Valenzuela, entre otros.

"Hacia la Noche", es una canción devocional. Un tema que nos lleva a los sitios más oscuros de la noche, donde pasan las mejores cosas, donde realmente nos podemos dejar ir. Es, además, un encuentro con nuestra parte más rítmica de Diamante", comentó su compositor y cantante Juan Galeano.

Tupamaros - Sola estoy

Es una cumbia que los lleva a retomar sus raíces. Esta nueva producción, es composición del maestro Fernando Jaramillo y Leidy Bermúdez, quienes trabajaron en el tema musical y que hoy es el encargado de dar continuidad a este gran legado musical.

Su letra habla de una mujer que está sola, pero, que pese a las adversidades sigue en la lucha por alcanzar sus sueños y anhelos, un hombre le arrebato en su momento el corazón, quiere volver, pero es demasiado tarde.

Tequendama – Forastero

La banda colombiana Tequendama, conformada por músicos reconocidos de la escena rockera nacional: Amós Piñeros (Ultrágeno), Alejandro Duque (Bajo Tierra), Jota García (Ciegossordomudos) y Camilo Zúñiga (Zyderal), presenta su nuevo sencillo "Forastero", tema incluido en su más reciente EP "Laberinto".

""Forastero" habla de ese lugar escaso de luz a donde nuestros actos pueden llevarnos, ocultando la calidez y claridad de nuestro propio sol y de la búsqueda por encontrar un camino hacia la luz que nos guíe y llene de paz", comenta Amós Piñeros, cantante de Tequendama.

En cuando al sonido la banda comenta que: ""Forastero" es la canción que abrió el camino al sonido que propone Tequendama, mezcla perfectamente el lenguaje rockero con el electrónico con un tinte tribal".

Alkilados – Muérdeme

Escrita por Julian Maya y Juanito (Voz de Alkilados), "Muérdeme" fue producida por Elektrik -uno de los productores más exitosos en la historia del grupo con Solitaria, Mona Lisa, Amor a Primera Vista y La Bicicleta-.

"Lo que más nos gusta de Muérdeme es que suena fresco, diferente... Tiene influencias de Brasil marcadas sin dejar de sonar urbano... Tiene una letra provocadora sin ser explícita, es una buena representación de nuestra forma de ver la sensualidad en la música", comenta Lucho, tecladista y director del grupo.

El video narra el deseo a través de la sombra, es la historia de una pareja que trabaja en la misma empresa y se atrae, pero son demasiado tímidos para hacer algo al respecto; el punto clave del audiovisual está en que las sombras de los personajes no comparten su timidez.

Mauro Castillo – Me quiero ir contigo

Es una historia de amor de dos personas que durante muchos años estuvieron enamorados y nunca se atrevieron a confesarlo. Con instrumentos como el piano, la trompeta, el timbal, y el bajo, las armonías de la canción se complementan con el sonido de los trombones quienes fueron grabados por el artista Mauro Castillo.

Techy Fatule – Llora

Techy deja en esta canción esa riqueza musical que le ha caracterizado desde sus inicios, los acordes de una guitarra acompañan su sentimiento para contar la historia de una mujer llena de dolor, el cual fue causado por el abandono de su pareja.

B King feat Mackie - Baila para mí

La letra describe el movimiento sensual de una mujer con la inspiración de Life Style de Miami, la producción estuvo a cargo de Dj Maff, mezcla y masterización a cargo de La Compañía y producción ejecutiva por Lucas Vásquez y Bayron Sánchez.

B King sorprende a sus fans con esta producción que con ritmos caribeños provenientes del Dancehall y Reggaeton incitan al baile sensual y alegre. "Es una de esas canciones que puedo escuchar a cualquier hora del día y me transmite el mismo sentimiento de alegría y superación. Esta canción la siento como una oportunidad muy bonita para lo nuevo que viene con mi carrera, en ella cuento con el apoyo de Mackie una leyenda del género, quien me brindó su talento y disposición, siendo el artista que es, me ha enseñado muchísimo y me ha brindado buenos consejos; Esta canción es el inicio de muchas cosas grandes en mi", afirma B King.

