Alejandro González, Kevin Roldán y Pedrina en los lanzamientos musicales de la semana

Alejandro González - Hasta Viejitos (Video Oficial) ft. Carlos Vives

Esta linda canción de amor nace de la iniciativa de Alejandro de formar un hogar junto a la persona que ama, su novia Manuela Cardona. "Quise escribirle esta canción a Manuela para decirle que quiero estar con ella hasta que seamos viejitos".

El video cuenta la historia de una pareja enamorada que está junta desde joven hasta volverse viejitos, con una gran sorpresa que le llegará al corazón a más de uno: la pedida de matrimonio de Alejandro a Manuela, en vivo y en directo.

Kevin Roldán – Mamasita

La canción hace parte del álbum oficial del artista el cual será estrenado en el mes de octubre y es un tema diseñado para disfrutar en los principales clubes y discotecas del mundo. Con este lanzamiento Kevin inicia su tour mundial el cual tendrá como primeros destinos a Europa, México y Colombia. Se espera que miles de fanáticos puedan disfrutar al máximo la puesta en escena del artista.

Pedrina – Casa

Mientras que la letra de ‘Casa’ describe un hogar inmaterial que solo se encuentra en compañía del ser querido, musicalmente la canción alterna matices del trap con la particular voz de Pedrina, consiguiendo un sonido dulce y elegante, pero a la vez con mucho carácter.

El videoclip fue rodado a las afueras de Barcelona, España; en la antigua fábrica cementera de Sant Just Desvern, obra del reconocido arquitecto Ricardo Bofill. Otras escenas se filmaron en el Hotel ME, ubicado en el pueblo marítimo de Sitges.

Visualmente provocativo, el videoclip muestra a Pedrina compartiendo lugares personales de su ‘Casa’ con una estética fresca y femenina, se distingue por estar cuidadosamente ejecutado y poéticamente narrado.

Hardwar – Átomo

Hardwar es una de las revelaciones musicales de los últimos años. Su propuesta nació en el año 2005 cuando Diego Montoya empezó a grabar los demos de algunas de las canciones que tocan en la actualidad y se juntó con amigos de la música para darle forma a este proyecto que mezcla sonidos del punk con synth pop y música indie de los 90s. No por nada, algunas de sus influencias musicales son The Cure, Joy Division, The Smiths, New Order y Depeche Mode.

"Tenemos raíces punk, eso se nota en las guitarras con overdrive, pero le damos toques de baterías secuenciadas y sintetizadores. Mucha melodía y la influencia pop de los Beatles", comenta la agrupación.

La banda está estrenando Ep. Recientemente, lanzaron "Átomo", producción de cinco canciones que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en formato cassette.

Los Hermanos Medina – Sírvame una copa

El sencillo es composición de Yohan Usuga Sierra y Mateo Machado Perdomo y relata una historia de despecho y desamor en donde un hombre después de haber intentado todo por un amor que no fue correspondido al final decide celebrar su olvido para no llorar y dice "sírvame una copa".

El video maneja un estilo Country bastante divertido en donde se ve a la agrupación bailando en un bar típico de la época de este ritmo, estuvo bajo la dirección de ANDRES FILMS y el clip se desarrolla en un ambiente triste en donde la llegada de Los hermanos Medina contagia de emoción y alegría.

Ciudadano Z - Más insecto que persona

Realizado por Carnivora Films. "Metido en la película de ir a Interzona, adicto a pesticidas más insecto que persona; la persona que prefiere vivir como insecto porque de ser humano agobia lo externo y lo interno".

Cuarenta Historias - Pio Perilla & Santiago Cruz | Shock Sessions

Cuarenta Historias reúne el talento del joven cantautor Pio Perilla con la experiencia y el sello inconfundible de Santiago Cruz.

Es una canción que habla sobre el destiempo, sobre esos momentos en que queremos compartir nuestra vida con una persona que amamos y conocemos profundamente, no tenemos duda de que es la correcta, pero hay alguien en el medio que no nos lo permite.

