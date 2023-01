Rosalía y Ozuna en los lanzamientos musicales de la semana

Rosalía – Ozuna - Yo x Ti, Tu x Mi

Rosalía continúa la secuencia de colaboraciones creativas de primer nivel que durante este verano ha sorprendido a sus fans con nuevas sorpresas musicales mensuales y hoy con el lanzamiento de "Yo x Ti, Tu x Mi" con Ozuna. La canción junta a los dos artistas transatlánticos intercambiando coqueteos que se convierten en una declaración de "yo por ti, tú por mí".

El videoclip de "Yo x Ti, Tu x Mi" captura una química natural entre las dos estrellas, mientras que se mantienen una serie de iconos visuales característicos de Rosalía, como uñas largas, cantar al volante de un carro último modelo y una coreografía flamenca inconfundible.

Joaquin Guiller – Ardido

Con este nuevo tema Joaquín cuenta la historia de un hombre, que en medio de la tristeza que le causó la ingratitud de la mujer que amaba decide expresarle todo lo que siente y el daño que le causó pese a que siempre pensó que ella era toda una santa y que solo tenía ojos para él.

En esta oportunidad, Joaquín le apostó a este nuevo tema ya que fue compuesto por Keiner Aguilar, un importante compositor nacional, quien se ha destacado el mundo de la música por escribir grandes éxitos para Pipe Bueno, Giovanny Ayala y otros más. Además, "Ardido", contó con la producción de Jorge Parra. Este tema está disponible desde el 12 de julio en todas las plataformas digitales como: Spotify, Deezer, Apple Music y YouTube.

ALI A.K.A. MIND - Todo El Tiempo

"Ya rapeo por instinto y le deseo algo distinto a los que veo en laberintos, brindo con vino si es tinto, no me brinco ningún brinco, mi nombre está limpio en el recinto. No me quiera convencer, ni me quiera hacer creer, lo que ni usted ha creído menos si puedo ver que aún no me pudo entender y que lo que intenta hacer es lo que yo hago y no ha podido".

Durazno - Animal Ft. Pipe Bravo (SuperLitio)

Durazno quiere reafirmar que son la banda más importante de Pop Alternativo Colombiano y con esta canción cargar a los asistentes con energía noventera y aires electrónicos del pop actual.

Es una canción inspirada en aquellas personas tóxicas que todos en algún momento hemos conocido y en sus malas prácticas que son comparables con las de un animal.

Mauricio Rivera - Bailando Pegaito

Es una nueva propuesta cargada de sensualidad, coqueteo y un derroche de diversión perfecta para una noche de romance.

La canción demuestra una faceta diferente de Mauricio Rivera en la que reúne sonidos de la música española con reggaetón y elementos muy latinos.

El video oficial recrea una relación amorosa entre un hombre y una mujer luego de que cruzan miradas por primera vez.

Oh’laville - En el Mar ft. Juan Pablo Vega

Este nuevo videoclip es una puesta en escena sencilla, en la que los integrantes de Oh"laville y el solista Juan Pablo Vega se encuentran en un espacio negro, interpretando sus instrumentos, imágenes que reiteran la identidad musical de esta banda, reconocida por la crítica por la fuerza de sus canciones y la contundencia y calidad de sus shows en vivo.

La pieza audiovisual también refuerza el concepto de ‘En el mar’, una canción con un tono musical alegre, pero acompañada de una letra trágica, aunque no explícita. El negro predominante y la actitud mesurada de los músicos se contrasta con su colorido maquillaje, que agrega una pincelada de color a la atmósfera, tal cual sucede los contrastes del universo sonoro de este sencillo.

Irie Kingz - Dime

"Dime" es la nueva canción del dúo sanadresano Irie Kingz, quien una vez más vuelve a jugar con la fusión de estilos colombianos y del mundo, para crear este tema que combina sonidos reggae y dance hall, con toques afrobeat.

"Esta canción la hicimos inspirados en lo que transmite la música reggae y cien por ciento en lo que es la filosofía Irie. Tanto en la parte musical como en las líricas, hablamos precisamente de eso… De llevar la vida con suavidad, sin estrés y simplemente dejar fluir todo de una forma natural y tranquila", dice Yeyo.

De La Ghetto – Selfie

"Tomarse selfies no es una moda, es algo permanente. La gente seguirá tomándose selfies por siempre, pero lo puede hacer de muchas formas. Con esta canción hablo de pedir una selfie diferente, una de esas que no es para publicar para todos sino para compartir en privado con una persona especial", comenta el artista.

