Álex Pina da un adelanto de la tercera temporada de 'La Casa de Papel'

La preparación de la tercera temporada tiene en ascuas a medio planeta. 'La casa de papel' , la serie de habla no inglesa más vista en Netflix, es un auténtico fenómeno social cuya fuerza reside en "descolocar" moralmente al espectador, dijo a la AFP su creador Álex Pina.

Al margen del Festival de Televisión de Montecarlo, Pina y la guionista y coproductora Esther Martínez Lobato, hablaron con AFP sobre la serie y su tercera temporada que se estrenará en 2019 para la que, aseguran, tienen carta blanca de Netflix.

Publicidad

Mira también: Ella es la sexy joven detrás del personaje de Alisson Parker en 'La casa de papel '

Netflix no difunde datos sobre audiencias. ¿Conocen ustedes a su público?

Martínez: No está muy claro el perfil, porque le gusta a mucha gente. Netflix no da datos, pero a día de hoy de alguna manera no se necesitan porque las redes sociales te sitúan en lugares: la comunicación es directa.

Pina: Brasil, Argentina, Francia, Turquía son (los países) en los que parece que tenemos más éxito.

Publicidad

Así que es en las redes sociales donde dan con su audiencia.

P: Las redes sociales te dan mucha información, pero por ejemplo había un gran sector de la gente que quería matar a Arturo y que realmente lo odiaba. Y sin embargo Netflix ha hecho un muestreo entre los fans de la serie y una de las cosas más fascinantes es que a la gente le gusta odiar a Arturo. Hay mensajes muchas veces que son contradictorios.

Publicidad

¿Es arriesgada esta tercera temporada producida por Netflix visto como acaba la segunda?

P: Estuvimos dos meses pensando si podíamos abrir (la serie). Encontramos una idea que creemos que es maravillosa, fuimos a Netflix y todo se puso en marcha. Vamos a intentar trabajar la fragmentación, el desorden temporal. Cada vez el espectador es más experto, ve muchísimas horas de ficción al día. Puede que lleguemos a manejar cinco tiempos en un mismo capítulo.

Publicidad

¿Plantean las series una seria competencia al cine?

P: Sí. Noto como espectador que lo que me está ocurriendo con las series es que cuando voy al cine parece que se está quedando como el hermano menor. Las series son la nueva literatura por fascículos, lo veo en mi casa con mi hija, que no lee, ve series. AFP