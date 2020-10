Tras delicado estado de salud, Giovanni Suárez se pronuncia con alentador video

El pasado 14 de octubre, Giovanni Suárez , el actor encargado de darle vida a Benito en Pasión de Gavilanes, se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram para informarles a sus seguidores que está muy enfermo, pues dio positivo para COVID-19 y no estaba saturando oxigeno, por lo que aseguró que tendría que entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Luego de esta triste noticia para sus seguidores, Giovanni apareció con un nuevo video desde la clínica La Sábana para enviar un mensaje a sus seguidores sobre cómo se encuentra.

“Han sido unos días muy pesados, la lucha es contra una máquina, la que no quiero que me conecten, estamos dando la pelea. Solo me voltean para comer porque tengo que estar siempre en posición boca abajo”, expresó Giovanni Suárez



Por supuesto, varios colegas y compañeros del elenco de Pasión de Gavilanes se han pronunciado con alentadores videos para Giovanni, por lo que él hizo una nueva publicación para agradecerles y demostrarles que ni en las situaciones difíciles pierde el gran sentido del humor que caracterizaba a Benito.