Giovanni Suárez, Benito en Pasión de Gavilanes, tiene coronavirus y está en la UCI

Todas las noches los televidentes se han divertido en el regreso de Pasión de Gavilanes con el comelón y gracioso Benito Santos interpretado por el actor Giovanni Suárez, quien se encuentra hospitalizado en la Clínica de La Sabana de Bogotá.

Recientemente, Giovanni se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram para informarles a sus seguidores que se siente muy enfermo, pues dio positivo para COVID-19 y no está saturando oxigeno, por lo que aseguró que tendría que entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID y no estoy saturando nada, en estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado”, expresó el actor en el video.

En el video, en el que se le ve utilizando una máscara de oxigeno, Giovanni Suarez pidió a todos sus allegados una cadena de oración, pues su estado de salud es delicado.

“Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho. Un abrazo y Dios los bendiga”, puntualizó el actor que interpreta a Benito.

Giovanni ha sido uno de los actores más queridos por los colombianos, por lo que inmediatamente su publicación se llenó de alentadores comentarios con mensajes de fortaleza, incluso, de sus compañeros de elenco de Pasión de Gavilanes.