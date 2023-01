EstáEnTusManos evitar la propagación del COVID-19

Prevenir que la pandemia, que ha cobrado la vida de 8.843 personas en algunas partes del mundo y que ha llegado a más de 200 mil personas, siga creciendo en Colombia, es importante el compromiso de todos los colombianos, quienes también deben mantenerse bien informados.

En menos de 12 horas se aproxima el simulacro de fin de semana, en el que debemos mantenernos resguardados en casa y en aislamiento obligatorio, según las medidas tomadas por el Gobierno.

Para que no siga avanzando la propagación del COVID - 19 en el país, en tus manos está proteger a los que más quieres, por eso diferentes personas compartieron con nosotros la forma en que están tomando las precauciones necesarias.

Recuerda que nuestro reto en tiempos de coronavirus es hacer viral los buenos hábitos, tal como lo recomendó la doctora Fernanda Hernández , quien invita a que con el #EstáEnTusManos mostremos que sí aplicamos la técnica adecuada del lavado de manos y retemos a personas de nuestro entorno social.

Por otro lado, recomienda que la mejor señal de afecto en estos tiempos es “mantener la distancia social, no abrazos, no besos, no saludar de mano”.

Estos ciudadanos y famosos ya están asumiendo el reto, tú ¿cómo te estás protegiendo?

