Cinco cosas que debe saber una empresa que se está digitalizando en tiempos de coronavirus

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha impuesto grandes retos para las empresas que, en tiempo exprés, han tenido que redireccionar sus estrategias digitales para asegurar la continuidad en sus negocios.

Maria Clara Choucair, CEO de Choucair Testing, compañía colombiana que hace pruebas de software desde hace más de 20 años para acompañar exitosamente los procesos de transformación digital, extendió una serie de recomendaciones a las empresas que por estos días están orientando sus esfuerzos hacia la digitalización para que logren conectarse con las necesidades de los consumidores digitales en medio del actual desafío:

1. Identificar prioridades: Lo primero que las empresas tienen que hacer es identificar cuáles son sus proyectos prioritarios, teniendo los resultados en mente desde el principio y analizar con sus equipos cómo van a redireccionar sus esfuerzos. En ese sentido, tener claro cuáles son los servicios digitales con los que se cuenta y definir si se piensa lanzar uno nuevo, que atienda las necesidades puntuales generadas por la crisis del COVID-19. Hacer una buena planeación basados en la estrategia, teniendo a la tecnología como aliada para proteger los atributos del negocio y cumplir las expectativas de los clientes, aumenta las posibilidades de éxito en tiempos de crisis. Quizás los proyectos de e-commerce y marketing digital, podrían ser una prioridad, teniendo en cuenta al alta demanda de los canales online.

2. Realizar pruebas: Probar desde la idea hasta el resultado del producto o servicio. Desde el comienzo es fundamental que se realice un testeo, o sea, que se ponga a prueba en tiempo real cada proceso, para reducir las posibilidades de error, maximizar las oportunidades y obtener el resultado esperado. En pocas palabras, el ‘testing’ es clave desde la ideación misma de cada proyecto porque ayuda a disminuir los riesgos de fallas y faltas para que puedan salir a producción con eficiencia y eficacia. Recuerde que los emprendimientos generalmente tienen obstáculos de crecimiento por problemas logísticos o de servicio. Pruebas le permite hacer correcciones a una velocidad adecuada. Es importante que empiece por lo pequeño, probando breves fragmentos y funcionalidades; esto le permite ir validando la idea o descartándola. No tema al error, hace parte del proceso de innovación.

3. Definir el tiempo adecuado de lanzamiento y de actualización: No se trata de lanzar por lanzar un nuevo servicio digital, sino de hacerlo en el momento preciso, luego de la creación de la idea y de acuerdo con las necesidades de los consumidores finales; es lo que se denomina el ‘time to market’ y ‘date to market’. Además, estar probando todo el tiempo el aplicativo para así saber con exactitud cuándo hacer una actualización de este, sin que haya un desequilibrio para los usuarios y el negocio. Escuchar y cocrear con el cliente, es decir, actualizar porque realmente esto le va a generar valor al consumidor final y resulta de un feedback que él mismo nos da.

4. El software no lo es todo: Las empresas deben tener claro que, si bien los productos digitales integrados a la cadena de valor del negocio pueden hacer más eficientes los procesos, no debe ser el resultado en sí mismo. Antes de automatizar sus procesos, asegúrese de que hayan sido depurados. También debe entender que la decisión de automatizar un proceso dependerá del nivel de alcance, operatividad, cobertura y velocidad que le quiera dar, pero a la vez del cuestionamiento o pruebas realizadas por las personas que, son fundamentales dado el componente analítico y estratégico que aportan al proceso.

5. Visibilizar los nuevos componentes tecnológicos y monitorearlos: Está más que claro que dar a conocer los nuevos servicios digitales es necesario y para eso, cada empresa tiene sus canales de comunicación. Pero más allá de eso, es necesario que haya un monitoreo permanente de estos servicios en tiempo real para tomar decisiones oportunas y relevantes que incrementan la satisfacción de los clientes e impactan positivamente el negocio, otorgando así una ventaja competitiva en un mercado de constante cambio.