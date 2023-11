¡No te dejes estafar! Sebastián Martino, juez del Desafío explica si hay una estrategia para entrar

El pasado 19 de noviembre se abrió la convocatoria para hacer parte del Desafío 2024 y es claro que millones de colombianos están intentando entrar a esta nueva edición de la producción deportiva.

Debido a esto, Sebastián Martino , juez del Desafío, habló en medio de una entrevista en vivo sobre los tips para inscribirse y, además, les envió un mensaje a los seguidores de la competencia para que “no se dejen engañar”, entre otros temas.

El argentino tuvo una conversación con John Álvarez, más conocido como Johncito Preguntón , y allí aclaró si hay una estrategia para convertirse en parte del reality de los colombianos, pues el periodista cuestionó si antes de entrar se requiere “hacer un curso, estudiar algo, hacer un máster o ‘comer libro’ o pagar charlas”.

Sin dudarlo, el juez aseguró que no, que no hay que hacer nada más que inscribirse en https://www.caracoltv.com/desafio y si cualquier persona asegura tener la clave para ser seleccionado, esto es una estafa.

Todos los esfuerzos se han enfocado en evitar que los televidentes sean engañados por personas inescrupulosas: “no existe ningún curso, ningún exparticipante tiene la clave de cómo entró”, aseguró.

Adicionalmente, Martino tiene completa seguridad de que ni siquiera quienes ya estuvieron en la producción saben cómo empezaron a formar parte del Desafío, pues no estuvieron dentro del equipo encargado del proceso para seleccionar a los competidores.

Para el productor es diferente si una persona cercana, amigo o familiar, brinda los tips que cree que pueden funcionar; a quienes buscan obtener una remuneración económica, pues esta debería ser una alerta.

“No se dejen estafar, no boten la plata, no existe nadie que tenga ningún poder sobre nosotros, como para decir ‘metan este personaje o les tengo a este personaje’”, explicó durante el video en vivo.

Martino también reveló que muchas personas se le acercan día a día y le dicen que conocen o recomiendan a un posible competidor, sin embargo, su respuesta siempre es la misma: “que se inscriban”.