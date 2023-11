Convocatorias Desafío 20 años: ¿Andrea Serna será reemplazada por una inteligencia artificial?

Andrea Serna no puede creer que ahora tenga competencia cibernética como presentadora, pues en el Desafío 20 años es necesario ser de carne y hueso, vivir emociones reales y tener los pies en la tierra para soportar situaciones extremas.

En estos 20 años el Desafío es tuyo, pero la presentadora sigue siendo ella, ¿estás listo para las convocatorias? Inscríbete aquí.

¿Cuántos años cumple el Desafío?

Durante estos 20 años, el Desafío ha enseñado que no hay triunfo sin dificultad, que lograr el equilibrio es cuestión de práctica y que, sin una explicación lógica, aparece una fuerza interior que nos permite llegar a la meta y hace que descubramos ese desafiante que todos los colombianos, llevamos dentro.

¿Quiénes han sido los ganadores?

Todas las ediciones del Desafío han tenido ganadores que son recordados por los colombianos, recuérdalos aquí:

'Desafío 2004: La Aventura': Paula Andrea Betancourt; 'Desafío 2005: Cabo Tiburón, Chocó, Colombia': Tatiana De Los Ríos; 'Desafío 2006: La Guerra de los Estratos': Alfredo Valera; 'Desafío 2007: La Guerra de las Generaciones': Isabel Solís; 'Desafío 2008: La lucha de las regiones': Juan Pablo Londoño; 'Desafío 2009: La Lucha de Las Regiones, la revancha': Didier Castañeda; 'Desafío 2010: La Lucha de las Regiones, el brazalete dorado': Éider Guerrero; 'Desafío 2011:La Lucha de las Regiones, la piedra sagrada': Mauricio Morales; Desafío 2012; El fin del mundo': Jenny Leidy Moreno; 'Desafío 2013: África, el origen': Carolina Jaramillo; 'Desafío 2014: Marruecos, las mil y una noches': Wilder Zapata; 'Desafío 2015: India, la reencarnación': Vanessa Posada; 'Desafío 2016: Súper Humanos, Súper Regiones': Ángel Jesús Arregoces; 'Desafío 2017: Súper Humanos, Cap Cana': Mateo Carvajal; 'Desafío 2018: Súper Humanos, 15 años': Óscar Muñoz; 'Desafío 2019: Súper Regiones': Todos los ganadores fueron los miembros del equipo de los Costeños; 'Desafío The Box': Paola Solano y Galo; ‘Desafío The Box 2022’: Valkyria y Ceta; ‘Desafío The Box 2023’: Sensei y Aleja.

¿Dónde será el Desafío 2024?

Muy pronto te enterarás de todos los detalles sobre la nueva edición del Desafío 2024, no puedes perderte de todos los contenidos de Caracoltv.com, pues cada vez está más cerca la celebración de los primeros 20 años de la producción