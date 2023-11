Estos son algunos tips de Sebastián Martino, juez del Desafío, para presentarse a las convocatorias

El pasado domingo 19 de noviembre se abrieron oficialmente las convocatorias del Desafío 2024 ; por eso, Sebastián Martino , juez del reality de Caracol Televisión, le concedió una entrevista en vivo a Johncito Preguntón para hablar de todo lo que los interesados deben tener en cuenta para que su video de presentación llame la atención de los integrantes de la producción.



Los fans del Desafío tienen un minuto para jugarse todo o nada

Martino enfatizó en la importancia de que las personas que se van a presentar a las convocatorias hablen durante el minuto que debe durar el video, pues solo de esa forma lograrán comunicar con precisión cuál será su propósito dentro de la competencia.

“Si pierden la oportunidad de hablar ya van mal. Obviamente hay que decir quiénes son, qué hacen, aquello que les gusta. No es echar un discurso. Hay una combinación que puede ser de imágenes o de gente sola con la cámara en frente”, señaló.

Asimismo, dijo que es importante mostrar un detalle diferenciador, pues no hay nada más llamativo que ver a una persona que busca la forma de resaltar entre los demás.

“Yo me acuerdo un participante que salió el video era ‘hola, les voy a demostrar que yo soy muy fuerte' (Lukaku), levantando una moto. No les estoy diciendo que lo hagan porque no quiero que nadie se lastime, y ya participó. Hoy en día eso no me despelucaría como en ese momento”, expresó.

No obstante, afirmó que el Súper Humano en esa oportunidad logró su objetivo que era despertar el interés de quien recibió la grabación y hacer que se viera en la necesidad de buscar más información del él a través de redes sociales.

Posteriormente, invitó a los admiradores del programa a buscar los videos de los participantes que ya han estado en competencia para que se guíen sobre lo que podrían decir en la grabación; sin embargo, hizo hincapié en que deben ser creativos, pues no se dejarán impresionar tan fácilmente por cosas que ya han visto en convocatorias anteriores.