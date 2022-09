Estas fueron las fotos que Ossa usó para su inscripción para el Desafío The Box en 2022

A propósito de las inscripciones al Desafío 2023, que se encuentran habilitadas hasta el próximo domingo 2 de octubre a las 11:59 p.m ., el exparticipante del Desafío The Box 2022, Ossa contó en exclusiva para Caracoltv.com cómo fue el video que le envió a la producción y mostró cuáles fueron las fotos que adjuntó en el formulario oficial.

Ossa, exparticipante del Desafío The Box. Foto: archivo personal Ossa.

"Pensé en hacerlo muy producido (el video), pero la verdad cuando pensé un poco más dije 'Andrés, vas a hacerlo con las herramientas que tienes a la mano', entonces saqué un trípode, puse el celular y me inventé un diálogo bastante animado y con mucha intención", comentó el Súper Humano en medio de la entrevista.

Luego de diligenciar los datos personales, adjuntar el video y enviar las cinco fotografías, Ossa fue contactado por la producción, quienes le señalaron que no había sido seleccionado aún, pero que habían visto su perfil.

"Siguieron algunas llamadas (...) Era una persona identificándose que era parte de Caracol, del Desafío, y me decía 'Andrés, nos encanta decirte que formas parte del proceso de selección, esto no quiere decir que has ganado, sigue preparándote'. Me informaron más o menos a los cuántos días me iban a volver a contactar y quién se comunicaría conmigo posiblemente", comentó.

¿Cómo inscribirse en el Desafío 2023?

Para registrarte debes ingresar aquí y diligencia todos los datos personales (nombres, apellidos, documentos de identificación, contactos de emergencia, redes sociales, estatura, peso, historial de lesiones físicas, enfermedades, etc.), carga un video en formato MP4 o MOV que puede ser tomado con el celular y adjuntar cinco fotografías.

Cabe resaltar que la inscripción es completamente gratuita y no se requieren intermediarios. Todas las inquietudes serán resueltas a través del siguiente correo electrónico: desafio@caracoltv.com.co

