Los colombianos siguen conectados con la Copa Mundial Femenina que transmite Gol Caracol

¡La Selección Colombia está en los Cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023! Tras el más reciente encuentro frente a la Selección de Jamaica en el que Catalina Usme le dio la victoria 1-0 al país, las ilusiones de llegar a la final son cada vez más grandes; por eso, todos los colombianos permanecen atentos a este grupo de mujeres que está dejando en alto nuestra bandera en el extranjero.

Los colombianos continúan apoyando al grupo de guerreras que convierten a Colombia en el único país de América que continúa en el torneo, con cifras que demuestran la preferencia por el Gol Caracol, el encuentro ante Jamaica alcanzó 62% de share. El Gol Caracol ha transmitido los 4 partidos de la Selección Colombia femenina en la Fase de grupos, estos encuentros alcanzan un promedio de share de 56.5% vs. el 22.4% que registra su principal competidor.

Además, Caracol Televisión transmitió la repetición de los partidos contra Alemania y Jamaica donde se demostró el contundente apoyo de los hinchas tras alcanzar un 47.5% de share. No se pierda el próximo encuentro de la Selección Colombia Femenina el próximo sábado 12 de agosto a partir de las 5:00 a. m. frente a Inglaterra, un emocionante partido que definirá el paso a la Semifinal de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Todo esto podrá verlo a través de la transmisión en vivo de Gol Caracol en las plataformas digitales.

“Nos la jugamos por todas”.