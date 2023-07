Yo Me Llamo, Romina Poderosa y El Gol Caracol arrasan con el rating de la televisión colombiana

Yo me llamo, el concurso de imitación musical más querido por los colombianos que cuenta con la participación de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, conquistó el prime time colombiano; desde su inicio acumula un share promedio de 49.6% y un rating personas de 12.7%.

En su noche de estreno, el concurso de imitación musical alcanzó 12.3 de rating y 46.9% de share con más de 9 millones de colombianos conectados, convirtiéndose en el lanzamiento más exitoso de la televisión colombiana en lo que va corrido del 2023.

Por su parte, Romina Poderosa alcanza resultados muy positivos, durante la última semana alcanzó un promedio de share de 34.9% y un rating personas de 6.7%, liderando su franja horaria.

Además, los televidentes demostraron que "Nos la jugamos por todas” dando un apoyo contundente a la Selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 a través del Gol Caracol.

La transmisión del encuentro en el que la Selección venció 2 – 1 a Alemania, y que fue transmitido el pasado domingo 30 de julio desde las 4:00 a. m. marcó 68.9% de share.

Además, la repetición a las 9:00 a.m. marcó 5.1 de rating y 47.8 de share, demostrando el impresionante apoyo de los hinchas a través del Gol Caracol.

Los 7 partidos transmitidos registran una participación del 79% vs el 21% que alcanza su principal competidor. Además, el encuentro entre la selección colombiana y la de Corea del Sur batió récord tras obtener 14 puntos de rating equivalentes a más de 7 millones de televidentes.

No se pierda el próximo encuentro de la Selección Colombia femenina este jueves 3 de agosto desde 4:30 a. m. frente a Marruecos por el Gol Caracol.