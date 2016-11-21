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Caracol TV  /  Contenido  /  ¿Te perdiste algún capítulo? Así va la historia de Kemal y Nihan

¿Te perdiste algún capítulo? Así va la historia de Kemal y Nihan

El odio que siente Kemal porque Nihan lo dejó sin explicaciones cada día crece, pero él no puede olvidar los buenos momentos que vivió a su lado.

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Actualizado: noviembre 21, 2016 05:46 PM
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