¿Lo lograron o no? Kammy, Saray y Betzabeth intentaron superar a Beyoncé

Gusi tuvo que tomar una decisión muy difícil en la batalla protagonizada por Kammy, Saray y Betzabeth. Las tres participantes se lucieron sobre el escenario, pero hubo un par de momentos en los que su entrenador no sintió armonía entre las tres. No se complementaron. Cada una intentó mostrar su voz y eso no le agradó del todo a Gusi. Al final, Betzabeth fue elegida como la ganadora de la batalla.

Goyo disfrutó el show de las tres, pero notó desconcentración y eso les bajó puntos a todas. Cepeda resaltó el esfuerzo de Kammy, quien no domina el inglés, a la hora de enfrentar la batalla, pero al igual que Gusi, resaltó el desempeño de Betzabeth.

Publicidad