Facebook ayudará a sus usuarios a encontrar su ‘media naranja’

Facebook ha confirmado la puesta en marcha a nivel interno del período de prueba de su próxima aplicación de citas, que anunciaron durante mayo del presente año.

En ese test inicial jugarán un papel crucial los empleados de la compañía, quienes crearán cuentas falsas con el objetivo de ayudar a probar el servicio en busca fallos o problemas con la interfaz de usuario, y en ningún caso para que confraternicen a nivel romántico con sus compañeros.

Según las informaciones que se han ido filtrando hasta el momento acerca de la nueva apuesta de Mark Zuckerberg, el servicio de citas, que ya se ha asegurado que buscará propiciar relaciones serias, no en romances de una noche al estilo Tinder, será una función más de la red social, y no una aplicación aparte como se creía en un principio, aunque ofrecerá la opción de incorporar o no este servicio al perfil de cada usuario.

Por otra parte, a la hora de crear dichos perfiles, los interesados podrán elegir entre diferentes opciones en el apartado de identidad de género, según la preferencia sexual de cada uno.

