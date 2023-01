Exclusivo: Iván Lalinde nos muestra su viaje desde Bogotá hasta Hanói, Vietnam

Sandra Medina, mi maquilladora, amiga, vestuarista, fotógrafa, "mamá" y hasta profesora; la gordita fue de todo en este viaje. Carlos Mario Urrea, realizador de comerciales, director de tv, consejero, papá, parcero, un súper partner en el trabajo y productor-realizador del equipo del Host (o sea este pechito, ¡YO!, el presentador de esta aventura). Ellos dos fueron mis compañeros de viaje, con ellos emprendí esta aventura casi que a ciegas, pues les confieso que sabíamos muy poco de lo que nos esperaba al otro lado del mundo, todo lo que viniera de ahí en adelante nos sorprendería.

Eso sí, siempre con la certeza de empezar una nueva odisea acompañados del "DREAM TEAM", como lo llama nuestro jefe Juan Esteban Sampedro, un súper equipo de gente profesional y apasionada por este oficio de hacer televisión. Directores, realizadores, reporteros, escritores, documentalistas, fotógrafos, sonidistas, creativos, productores, y lo mejor de todo: una calidad humana, que ninguno de ustedes se alcanza a imaginar. Muchos de ellos con la experiencia de varios realities, varios Desafíos, muchos también primíparos en el tema como yo.

Salimos de Bogotá como a las 11:00 de la noche rumbo a Frankfurt, donde después de 10 horas de vuelo haríamos escala para iniciar otro largo trayecto de 12 horas hacia Bangkok, la capital de Tailandia. Allí llegamos al aeropuerto de Suvarnabhumi, ese fue el primer contacto con el mundo oriental. Ya todo se empezaba a ver diferente: los saludos ceremoniosos todo el tiempo.

Las sonrisas, las caras, el olor, los colores, las flores, la decoración, los sonidos, todo ya tenía otra onda, ya estábamos al otro lado del mundo. Pero ahí no termina el viajecito, después de una buena espera en Bangkok tomamos un avión rumbo a Hanói, capital de Vietnam. ¿Cuándo me iba a imaginar yo llegar a trabajar a Vietnam? Sí, a ese lugar que las películas de Hollywood nos mostraron en guerra, con terror, con Rambos, Chuck Norris y otros varios superhéroes gringos que nos metieron el cuento de que ese país era solo guerra. No se imaginan cómo los voy a sorprender con todo lo que vi por allá, pero esa historia hace parte de otro cuento, por ahora espero que disfruten mi registro en video del paseo en avión más largo de mi vida, y de una vez perdonen los desenfoques, los movimientos rápidos y mareadores, es totalmente vivencial.

Asi que empecemos de una vez esto: mi reality, mi aventura, mi bitácora de ASIA EXPRESS, LA RUTA DEL DRAGÓN.