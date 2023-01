Johanna Cure interpreta a Eli Abuabara, una joven barranquillera alegre que le robó el corazón a Alejandro Mallarino. La actriz además de impactar por su increíble actuación ha dejado a más de uno boquiabierto por su cuerpazo.

Ella le contó a Caracoltv.com que trata de hacer de cuatro a cinco veces a la semana una hora de ejercicio y que no come dulces y grasas porque le caen mal, come todos los carbohidratos pero nunca en la noche.