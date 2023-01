Cinco tips para disfrutar del Black Friday colombiano

El comercio colombiano se prepara para una nueva edición del ‘Black Friday colombiano’, el cual se llevará a cabo durante el viernes 17 de mayo de 2019. Grandes marcas de diferentes industrias harán parte de esta iniciativa, en la cual se brindan grandes descuentos con el fin de incentivar las compras en línea.

Tradicionalmente, el ‘Black Friday’ o ‘Viernes Negro’ se lleva a cabo el último viernes de noviembre, sin embargo, en muchas ocasiones la fecha y la duración pueden cambiar para incrementar el comercio electrónico.

Conoce estos cinco tips para que al finalizar este evento estés satisfecho con tus compras y no termines con problemas financieros.

¿Qué vas a comprar?

Antes de buscar algún artículo, haz un listado de cuáles son los productos que necesitas comprar. Es fundamental incluir objetos que sean potencialmente comprables, ya sea porque están excesivamente baratos o porque te antojaste de ellos desde el primer momento en que lo viste. Te recomendamos primero comprar los productos que necesites y después los que sean por gusto.

Establece un límite de gastos

Si quieres llenarte de compras y no de deudas, debes ser firme con el presupuesto que vas a gastar, ponle un límite a tu dinero en efectivo y al cupo de las tarjetas de crédito. No compres nada que no puedas pagar a corto plazo porque en vez de ahorrar, incrementarás tus gastos con los intereses.

Investiga y compara antes de comprar

No te dejes engañar de los precios de ‘promoción’ que tienen las tiendas. ¿Sabes cuánto costaba antes el producto que quieres comprar?

Compara los precios en diferentes páginas web y evitarás lamentarte después de realizar una compra.

Ojo con la seguridad

Durante el Black Friday muchos piratas electrónicos buscan la forma de estafar a compradores ingenuos.

Al entrar a una página web verifica que use HTTPS, lo que garantiza que la conexión es segura. Verifica que al lado izquierdo de la URL haya un candado cerrado, el cual certifica que es un sitio totalmente seguro. También debes mirar con detenimiento los detalles de la página: ortografía, diseños, imágenes y enlaces a los que dirige.

Evita entrar a los sitios desde enlaces en redes sociales. Digita la URL en el navegador directamente para cerciorarte de que sea la página oficial.

Conéctate a través de redes seguras para realizar estas transacciones. Evita ingresar mientras estás ‘colgado’ a redes públicas o en un café internet, procura hacer estas compras en casa o usando tu red de datos personal.

Lee la letra chica

En internet no todo lo que se ve es cierto. Antes de realizar compras lee todos los detalles de las promociones, términos y condiciones o tiempos de las entregas. No caigas en promociones engorrosas que terminarán siendo un problema para ti.

