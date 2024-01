Así lucía la actriz que da vida a Silvana en Bella Calamidades cuando joven, ¿tenía cabello crespo?

Katie Barberi es la actriz que se encargó de prestarle su piel a Silvana para hacer de Bella Calamidades una exitosa producción de Caracol Televisión, pues su talento, unido al del resto del elenco, hizo que esta historia destacara gracias a los originales personajes y al argumento.

La novela está a punto de llegar a su final y sus admiradores desean conocer más detalles al respecto. Uno de ellos, de hecho, tiene que ver con la intérprete de la madre de Priscila, quien ha presumido a través de redes sociales cómo lucía en su juventud.

Mira también: Bella Calamidades: ¿Quién interpreta a Rudy, el hombre que llega a las vidas de Priscila y Silvana?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 70 mil seguidores, la también escritora publicó un par de instantáneas en donde se le logra observar cuando tenía aproximadamente 20 años.

Allí llama particularmente la atención porque luce su melena café con mucha seguridad; no obstante, lo que en verdad generó curiosidad en sus fanáticos fue el hecho de que su cabello en realidad es rizado y no liso.

No te pierdas: Ella es la actriz que interpretó a Lola niña en Bella Calamidades, ¿se parece a Danna García?

Publicidad

Cabe aclarar que, en la actualidad, Barberi lleva el pelo por encima de los hombros y en color rubio, lo que ha generado sorpresa entre muchos usuarios de Internet, quienes además no han dudado en elogiar su belleza.

“Guapísima como siempre”, “es demasiado hermosa”, “te ves igualita”, “una maravillosa foto para recordar”, “te sigues conservando”, son algunos de los mensajes que han dejado en la plataforma.

Te puede interesar: Fotos de La Conejita Capurro de Bella Calamidades en la vida real, ¿tiene los dientes tan grandes?



¿Cuándo es el final de Bella Calamidades?

La historia de Marcelo Machado y Lola Carrero llegará a su fin el próximo 2 de febrero de 2024 a las 11:30 a.m., después de Día a Día. Los seguidores de este romántico relato podrán saber cómo será el desenlace de personajes que han dado mucho de qué hablar como Silvana y Priscila, Lorenza y Regina o los hermanos Galeano y otras figuras de la talla de Nicolasa, Juana, Felisa, Nacho, Ovidio y los habitantes del pueblo.

No te pierdas Bella Calamidades en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.

Publicidad

Lola nació marcada por la desgracia y la mala suerte. Debido a su sufrimiento, terminó viviendo en un cementerio y teniendo una apariencia salvaje, pero Marcelo descubrirá la belleza de esta mujer.