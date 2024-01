Fotos de La Conejita Capurro de Bella Calamidades en la vida real, ¿tiene los dientes tan grandes?

Sin lugar a duda, uno de los personajes más recordados de Bella Calamidades gracias a su estilo, apariencia física y personalidad es La Conejita Capurro, quien al igual que muchos habitantes del pueblo, disfruta de ver las desgracias que le ocurren a Lola Carrero. Este personaje es interpretado por la actriz María Elvira Morales, más conocida en el medio como Mimi Morales.

Nacida el 11 de abril de 1976, la modelo ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de Colombia y México que le han permitido tener mayor reconocimiento. Dentro de los más destacados se encuentran de igual forma Tierra de Esperanza , que actualmente se está transmitiendo en las tardes de Caracol Televisión y Los Ricos También Lloran.

Con casi 300 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Mimi expone cómo es su vida durante las extensas jornadas de grabación o cuando tiene el día completamente libre, mostrando así que posee un estilo de vida saludable en el que prima el autocuidado y el equilibrio.

En su paso por Bella Calamidades, la mujer de 47 años no solo tuvo que dar vida a un personaje muy colorido y extravagante, sino que debió lucir una dentadura bastante particular, pues la joven llamaba la atención por tener sus dientes como un conejo, de allí el apodo que tuvo en toda la historia.

Pese a que sus dientes son grandes, blancos y muy cuidados en la vida real, Morales no tiene este mismo acabado en la ficción, por lo que se presume que tuvo que usar algún tipo de prótesis para el papel.

A diario, María Elvira recibe múltiples comentarios por parte de sus fanáticos en donde la felicitan tanto por su belleza como por las habilidades artísticas que requiere para laborar en las producciones que integra.

“Estás radiante, Mimi”, “qué linda sonrisa”, “una chulada de mujer, te ves espectacular”, “siempre derrochando elegancia”, “es una de mis actrices favoritas”, “ese cuerpazo, soy tu fan, amiga”, “se están saliendo las sirenas del mar”, son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

