"Ya no me da la emoción del principio": Zack Morris, 'el gringo colombiano', se va del país

Luego de estar 8 años rodeado de la cultura colombiana, Zack Morris, más conocido como ‘el gringo colombiano’, confesó que “está aburrido” y “es hora de emprender nuevas aventuras por Latinoamérica”. El hombre de 30 años señaló que se siente agradecido con Colombia, sin embargo, luego de haber logrado su cometido de tener la residencia nacional, siente que “ya no le genera la emoción del principio”, por lo que decidió irse a vivir a otro país.

En el 2013, Morris llegó a Colombia en busca de nuevas perspectivas lejos del modo de vida americano. El amor por ‘su segunda Patria’, las costumbres, tradiciones, sabores y mucho más llevó al youtuber a documentar toda su travesía por diferentes zonas del territorio colombiano, en donde tuvo la oportunidad de llegar a muchas personas quienes se encariñaron con el extranjero, pues “es lindo que alguien reconozca que en Colombia también tenemos cosas buenas”, aseguran sus seguidores en diferentes plataformas digitales.

No obstante, el influencer, haciéndose famoso por exaltar las cualidades locales, dio una entrevista para un medio argentino, en la cual comentó las razones que lo llevaron a buscar un nuevo hogar.

“Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas”, confesó públicamente.

El creador de contenido le confirmó al periódico ‘El Clarín’, que su próximo destino está en Argentina: “Me fascina de Argentina que es tan distinta. De México a Perú, con sus variaciones, las culturas son parecidas. Y luego, llegas a Argentina y ya se nota en el hablar, el vos, los gestos que son únicos, la comida y el estilo de vida, todo es muy distinto”, expresó para el diario de Buenos Aires.

Por otro lado… ¿Sabían que ‘El gringo colombiano’ se dio a conocer gracias a la ruptura de una relación ‘tóxica’? El hombre, oriundo de Estados Unidos ya había comentado cómo comenzó su reconocimiento en las redes sociales. Fue gracias a una mujer colombiana, con quien compartió 6 meses de noviazgo, la que lo motivó a experimentar y compartir sus vivencias personales a través de videos en uno de los países más ricos en biodiversidad del continente.

El famoso ‘youtuber gringo’ añadió que, en ese momento, sin querer, uno de esos videos se viralizó y comenzó a tener ganancias económicas por ello: “Empecé a sentir la energía de la gente de Colombia. Y me di cuenta de que había algo interesante ahí”, llevándolo a convertirse como uno de los exponentes internacionales del país frente al mundo.

Además, el hombre insistió en que su vida en Colombia siempre tendrá un lugar especial en su corazón, viviendo varios de los mejores días de su vida:

“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Eso me inspiró personalmente a encontrar ese camino. También el cariño y buen trato de la gente colombiana, por eso decidí empezar mi carrera ahí. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso”.

Pese a todo esto, el hombre ya se encuentra en Argentina, su nuevo lugar de residencia, y en donde busca expandir su público, conocimientos y experiencias por diferentes locaciones latinas, una de las pasiones más grandes de Zack a lo largo de su vida.