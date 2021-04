“Ya estoy mejor”, José Ordoñez luego de sufrir accidente

El humorista José Ordoñez se manifestó en redes sociales para contar que había sufrido un fuerte accidente y pedir oraciones por su salud. Su primera publicación fue en texto, allí aseguró que se encontraba hospitalizado y recibiendo diferentes exámenes ya que se rompió la cabeza y una de sus muñecas, sin dejar de lado su humor.

“No se preocupen, he sobrevivido a los gobiernos de Colombia y a dos créditos de libre inversión que estoy pagando”, finalizó.

Luego de algunas horas y ya dado de alta, Ordoñez grabó un corto video que subió a su cuenta de Instagram, aprovechó para agradecer a sus amigos, seguidores y familia por estar pendientes de lo que le pasó.

Según manifestó, se cayó de una escalera y sufrió una herida de diez centímetros en su cabeza, además, se encuentra en diferentes exámenes de su muñeca para ver si toca operarla.

“Quiero agradecerles a las personas que oraron por mí, que están pendientes de mi bienestar, voy a estar un poco mal de la cabeza, pero no, yo mal siempre he estado. Digo mal de la cabeza en el sentido de que ahora en adelante me va tocar usar gorrita, o algo, porque me va quedar una hermosa chaguala”, afirmó.

Por otro lado, y luego de la angustia que vivió su esposa, el hombre agradece su accidente ya que al hacerle un examen del tórax encontraron una masa en el pulmón que no le gustó mucho a los doctores y que ahora podrán analizar para ver de qué se trata.