Will Smith habló con Prince la noche antes de su muerte

La noticia del fallecimiento de Prince este jueves en su casa de Minnesota ha pillado completamente por sorpresa al actor Will Smith, ya que la noche antes de su muerte había hablado con él.

"Estoy aturdido y tengo el corazón roto. Acababa de hablar con él la noche anterior. Hoy, Jada y yo lamentamos, junto a todos vosotros, la pérdida de un poeta, una verdadera inspiración y uno de los mejores artistas que ha caminado sobre la faz de la tierra", escribió Will en su página de Facebook.

La mujer del actor, Jada Pinkett Smith, también ha querido rendir homenaje a la estrella de la música, agradeciéndole que le enseñara a vivir haciendo caso únicamente a su propio criterio.

"Prince fue uno de los primeros artistas que me ayudó a entrar en el juego de esta industria. Era mucho más que un genio, era una persona amable, divertida, deliciosamente excéntrica, curiosa, imaginativa, mágica, espiritual, rebelde y extremadamente inteligente. Fue él quien me enseñó el poder de vivir tu vida según tus propias reglas. En realidad no hay palabras que puedan describir todo lo que hemos perdido hoy", aseguró Jada también en Facebook.

Por: Bang Showbiz