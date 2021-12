Viral: Se disfrazó de Spiderman para una declaración de amor y lo rechazaron

¡El amor no es para todos los superhéroes! Con el estreno de la última producción de Marvel, ‘Spiderman No Way Home’, los fanáticos de la película en todo el mundo han demostrado su emoción con la llegada de esta historia nuevamente a la pantalla grande. En las últimas horas, se ha conocido un video tendencia en donde un joven se disfrazó del hombre araña para poder “impresionar” y declararse a su amiga en medio de las entradas del cine, sin embargo, la joven lo rechazó.

En el video, se ve que al principio la chica se mostró muy sorprendida, pues al parecer no sabía quién estaba detrás de ese disfraz hasta que el joven se sacó la máscara al mismo estilo de ‘Peter Parker’. Unos segundos después, en vez de verse halagada, su rostro cambia de aspecto, sintió mucha vergüenza y aseguró que no era necesario hacer eso delante de tanta gente.

A pesar de que varias personas le dijeron que aceptara la propuesta, la joven rechazó el acto y se fue del lugar, dejando muy triste al chico, quien también se retiró del lugar junto a su mejor amigo y cómplice de la sorpresa: “No puedo de verdad, lo siento”, expresó la joven antes de salir acongojada por la situación que tenía de testigos a un montón de espectadores.

Fue a través de Facebook que se conoció el desafortunado hecho, en donde varios usuarios catalogan al protagonista como ‘soldado caído’ y lo invitan a pasar sus penas al mejor estilo de Marvel, con orgullo y dignidad:

“Esto sí que ha sido un gran final”, “Ese Spiderman es la onda”, son algunos de los comentarios que se leen de los internautas. El video ya superó los 6 millones de reproducciones, los 15 mil comentarios y casi las 72 mil reacciones, las cuales se dividen y tristeza, burla o aprobación.