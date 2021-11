‘Spiderman: No Way Home’: descubre aquí las teorías de la película luego de su tráiler oficial

Seguramente, en las últimas horas sus redes sociales están en tendencia con el lanzamiento del tráiler oficial de la última producción de Marvel Studios, ‘Spiderman: No Way Home’. No obstante, como era de esperarse, unos minutos después de su publicación a nivel mundial, las teorías sobre la película por parte de los seguidores empezaron a posicionarse en las plataformas digitales.

Recolectando hipótesis sobre el posible desarrollo de la trama, a continuación se presentan los hechos más nombrados y esperados por aficionados y críticos cinematográficos. Por ejemplo, el analista digital Johan Briceño, en donde explica cuáles son las conspiraciones respecto al estreno de la última producción de Spiderman:

1. Creación y ejecución del conocido ‘Spiderverse’:

La principal hipótesis creada por el ‘Marvel Fandom’ es la aparición de todas las versiones de Spiderman, que incluiría la de Tobey Maguire y de Andrew Garfield retomando sus papeles de ‘Peter Parker’ en la saga. Sin embargo, Tobey no se ha pronunciado al respecto, en cambio, Andrew en declaraciones públicas ya ha mencionado que no aparecerá en el filme… ¿Qué tan cierto será esto?

Aunque, la semana pasada hubo un evento de promoción de una película de Garfield, llamada ‘Tik, ¡Tik... Boom!, donde le preguntaron una vez más sobre el tema, y en esta oportunidad contestó: "Ya veremos". ¿Tendremos a las tres versiones de este superhéroe juntas en acción?

2. Reunión de los ‘6 Siniestros’:

En contexto, esta teoría también se sustenta a la anterior porque en el tráiler se evidencia la aparición de los villanos anteriores de Spiderman como Doctor Octopus, el Duende Verde, Sandman, Electro y El Lagarto.

Lo que se piensa es que se tendrán que enfrentar a los 6 siniestros (grupo famoso de villanos en los cómics), pero hasta ahora se han confirmado 5.

Cabe mencionar que hay muchas especulaciones acerca del sexto siniestro, que podría ser el Buitre de Michael Keaton o Mysterio de Jake Gyllenhaal. Este último es poco probable, ya que se supone que su personaje murió en ‘Spiderman: Far From Home’.

3. Aparición de ‘Venom’:

Otro de los temas a mencionar constantemente es de la aparición del Venom de Tom Hardy. ¿Sus razones? El actor subió a Instagram una foto con una gorra del ‘Crew’ de ‘No Way Home’, que después borró para no alimentar los rumores de su aparición. Además, en la escena postcréditos de la película ‘Venom: Let There Be Carnage’, hay una breve del Spiderman de Tom Holland , lo cual confirma que este personaje podría estar apareciendo en futuras entregas.

4. Vuelve ‘Daredevil’ a escena:

Desde hace mucho se ha hablado de la participación de este personaje en la película, ahora como abogado de 'Peter Parker'. Los rumores se confirman e intensifican porque hace unos días se filtró una fotografía en la que se especula su papel.

Y según el fandom, es una teoría con sentido, porque Holland hace poco dio una declaración donde había una escena en la que se observa una cena de 4 personas hablando de qué es ser un héroe. Además, Tom dijo que sería con la tía May, Happy y un cuarto personaje que a él “le parece increíble”. Esa persona sería el Daredevil de Charlie Cox. Cabe destacar que el intérprete de Cox tendría una breve participación en la película.

5. ¿Se espera una muerte importante?

Dentro de la recolección de especulaciones, se habla mucho de que un personaje va a morir en esta película, dándole un épico cierre al filme cinematográfico, debatiendo que los candidatos más nombrados por el público serían: La Tía May, interpretada por Marisa Tomei; Ned, el amigo de Peter y/o MJ, interpretada por Zendaya. Hasta el momento, se desconoce quién podría ser, incluso se habla del Spiderman de Tobey Maguire.