Tráiler de SpiderMan No Way Home: así será la película del superhéroe protagonizada por Tom Holland

Sony descorchó la edición de 2021 de la CinemaCon con un acto en el que hizo una defensa cerrada del poder y la magia de la gran pantalla y en el que presumió de dos de sus lanzamientos más esperados para los próximos meses: 'SpiderMan: No Way Home' y 'Ghostbusters: Afterlife'.

Tras un año de parón obligado por la pandemia, la CinemaCon, el evento de negocios sobre la industria del cine más importante del mundo, regresa a Las Vegas (EE.UU.).

El momento no puede ser más oportuno, ya que Hollywood se encuentra en pleno debate sobre el futuro de los cines, el crecimiento del "streaming" y las perspectivas del sector tras la pandemia.

Con este contexto, Sony, que presentó el tráiler de la nueva cinta de 'SpiderMan' y que proyectó por primera vez 'Ghostbusters: Afterlife', dejó claras sus intenciones: los cines serán el primer y el único lugar en el que se estrenarán sus películas.

Así lo aseguró el presidente de Sony, Josh Greenstein, al defender que "la exclusividad" de las salas para los lanzamientos de sus películas está "en el centro" de su estrategia.

Además, Greenstein atacó los estrenos híbridos en cines y el mercado digital con los que han experimentado compañías como Disney o Warner Bros y calificó esta táctica de "devastadora" para las cuentas de Hollywood.

Publicidad

El ejecutivo recordó que durante décadas se ha hablado de "la muerte del cine" sin que ello haya llegado nunca a suceder.

"Sabemos que la experiencia de los cines triunfará", afirmó.

Por su parte, el consejero delegado de Sony, Tom Rothman, reflexionó sobre el éxito reciente de 'Free Guy', una película de Disney que solo se puede ver en los cines.

Parafraseando al expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), Rothman sacó las carcajadas del público con la enésima defensa del cine frente al streaming": "Son las ventanas de distribución, estúpido'.

El coronavirus ha sido una mala tormenta, y ha durado más de lo que esperábamos, pero también pasará. Dijo.

Rothman señaló asimismo que en Sony apuestan por los cines "por encima de cualquier otro medio" para distribuir sus películas puesto que buscan experiencias que "inspiren" e "impacten", no que "lleguen y se vayan" sin dejar huella.

Publicidad

El gran alegato de Sony a favor de las salas tuvo la mejor acogida posible en CinemaCon, que es un evento organizado por la Asociación Nacional de Propietarios de Cines (NATO, en inglés).

Lógicamente, este grupo está en contra de cambiar las anteriormente intocables ventanas de distribución, que es el plazo que va de la exhibición en salas a la llegada de las cintas a los hogares.

Primer tráiler del nuevo 'Spider-Man'

Al margen de sus tácticas empresariales, Sony abordó lo más atractivo e inmediato de su catálogo, en donde destacan cintas muy ambiciosas como 'Morbius' con Jared Leto, 'Venom: Let There Be Carnage' con Tom Hardy de nuevo al frente, o la adaptación del videojuego 'Uncharted' con Mark Wahlberg y Tom Holland.

Pero el plato fuerte fue la presentación del primer y esperado tráiler de 'SpiderMan: No Way Home', la tercera cinta del superhéroe arácnido con Tom Holland como protagonista absoluto y que se estrenará en los cines el próximo 17 de diciembre.

'Habéis esperado demasiado... Os lo dije: no estabais preparados', escribió Holland en su cuenta de Instagram.

Publicidad

En este primer clip se ve al joven lidiando con muchos problemas personales después de que se diera a conocer que él es la persona que se esconde tras la máscara y el traje de Spider-Man.

Entre las novedades más interesantes de este adelanto figuran las incorporaciones de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange y Alfred Molina como el malvado Doctor Octopus.

También se sugiere que el multiverso tendrá mucho que ver en la narrativa de esta película dirigida por Jon Watts.

Junto a Holland regresa Zendaya, que ya apareció en 'Spider-Man: Homecoming' (2017) y 'Spider-Man: Far from Home' (2019).

Estos dos títulos recaudaron en todo el mundo más de 2.000 millones de dólares entre ambos. EFE