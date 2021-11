Viral: mujer usó una promoción para cámara de bronceo y su cuerpo resultó quemado en un 90%

En una tragedia se convirtió la mágica experiencia de una joven que planeó broncearse en un centro estético. La historia fue compartida a través de un hilo de Twitter y cientos de usuarios han dejado comentarios en la plataforma hasta convertirla en todo un fenómeno viral , pues la forma en que quedó su piel ha provocado innumerables comentarios.

Según informó, la argentina decidió ir a un establecimiento ubicado en Villa Pueyrredón y se topó con que había una promoción de 2X1. Como iba sin compañía, le preguntó al encargado si podía tomar ambas sesiones, a lo que este respondió que lo máximo que podría ocurrirle sería quedar con un tono bastante rojo en la piel.

Al parecer, no había problema con quedar un poco quemada; sin embargo, el paso de las horas ocasionó que la joven presentara otros síntomas que la obligaron a guardar cama y solicitar la ayuda de los trabajadores de la salud.

"El problema empezó a las 2 horas más o menos, en donde sí, me empecé a poner colorada, pero normal. A las 3 horas tenía fiebre y temblaba como si hicieran 10 grados bajo cero. Me bajaba la presión, quería vomitar, no podía tomar líquido ni comer. Sigue", comentó en una de las publicaciones.

Luego de que le recetaran una crema para aliviar el dolor y de recibir tanto analgésicos como suero por vía intravenosa, la joven regresó a su casa con control médico. Además, aprovechó la situación para informarse lo más que pudo sobre las cámaras de bronceo. Fue así como se enteró que contribuyen a un envejecimiento prematuro de la piel.

Por último, hizo un llamado al establecimiento para que tenga más cuidado con las recomendaciones que le hace a los clientes y previno a los usuarios que comentaron su publicación para que busquen antes de someterse a un procedimiento estético.

Voy a contar acá breve qué me pasó así no le pasa a nadie más. El miércoles voy a un lugar en villa pueyrredon, dnd había un 2x1 en todas las camas y se las podía dar la misma persona o ir con unx amigx. Fui sola porque fue de imprevisto todo y tengo un casamiento el sábado.sigue pic.twitter.com/c5b4b1dopR — ραυ fєяяσ (@ccolorito) November 19, 2021