VIDEO: Marc Anthony estalló en el Carnaval de Barranquilla luego de que le tiraran una botella

El Carnaval de Barranquilla, el cual inició el pasado 1 de marzo, continúa realizándose con éxito en 'La Arenosa' hasta el próximo 4 del mismo mes. El evento que también reunió a diferentes figuras del talento Caracol en sus carrozas como Amparo Grisales , se prestó para que los asistentes pudieran disfrutar de una lista de artistas de primera categoría en el Metroconcierto de la talla de Juan Luis Guerra, Maluma, Silvestre Dangond y, por supuesto, Marc Anthony.

Este último protagonizó un incómodo instante sobre el escenario luego de que un integrante del público le lanzara una botella de agua cerca a la cara. El gesto fue tomado como un ofensa por el boricua, quien no dudó en hacer un alto en el espectáculo para exigir respeto y asegurar que, aunque aprecia mucho al país, hay actitudes que simplemente no puede pasar desapercibidas.

"El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era. No, no. no, siempre he respetado. Amo a Colombia, pero si me tiran algo, para el carajo. Está claro", comentó. Es necesario mencionar que el hecho tuvo lugar en la noche del 1 de marzo en el Estadio Romelio Martínez.

Antes del tensionante momento, el intérprete de temas como 'Vivir mi vida', 'Ahora quién', 'Flor pálida' y 'Muy dentro de mí' había expuesto sus habilidades no solo para el canto y el baile, sino también para tocar ciertos instrumentos como la batería, lo que había subido la energía de sus fanáticos en la ciudad que recibió a miles de turistas.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues mientras unos aseguraron que su reacción fue desmedida, otros solo añadieron que estaba en todo el derecho de abogar por su bienestar e integridad.

"Personas que no tienen cultura, qué vergonzoso. Después dicen que es toda Colombia. Pena ajena es lo que se siente", "espero hayan sacado al maleducado", "si no quieren ver su presentación o no les gusta su música, ¿para qué asisten al concierto?", "como siempre unos pocos empañando la buena vibra de los demás", son algunos de los mensajes que se destacan.