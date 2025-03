Andrea Valdiri besó a un hombre en pleno Carnaval de Barranquilla: él sería su nuevo novio

La creadora de contenido digital Andrea Valdiri ha demostrado en diferentes oportunidades que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues no solo se ha mostrado orgullosa de los cambios que ha logrado gracias al ejercicio, sino que también ha emprendido nuevos proyectos en su faceta profesional. Recientemente, la influencer decidió participar en el Carnaval de Barranquilla , donde emocionó a sus seguidores al subirse a una de las carrozas del desfile.

'La Valdiri', como es conocida en Internet, bailó al ritmo de la música y las comparsas, saludó a la gente y lució un hermoso traje artesanal blanco con varias piedras y una cabeza de león como corona, lo que le permitió destacar entre las demás figuras públicas que aparecieron en el evento. Asimismo, en algunas instantáneas se aprecia que contó con el acompañamiento de su hija mayor, Isabella, que le ayudó a coordinar algunos temas de vestuario.

Quién es el novio de Andrea Valdiri

Aunque aún no es confirmado que se encuentre en una nueva relación, Andrea se dejó ver en público con un misterioso hombre que estuvo al pendiente de ella durante el espectáculo que brindó en 'La Arenosa'.

Es necesario mencionar que la noticia tiene lugar después de que se filtraran una serie de fotografías en las que se observa a Felipe Saruma con su pareja sentimental del momento.

En el video, que ya es todo un fenómeno viral en las redes sociales, se ve a Valdiri despidiéndose de sus admiradores mientras realiza señas de corazón con las manos y hace la venia, para posteriormente bajar del vehículo con ayuda de un hombre, a quien ella le pide que le dé un beso en los labios. El joven, sin verse presionado, obedece y le colabora para dirigirse a una zona privada para que termine de ponerse cómoda después del esfuerzo que hizo en la actividad.

Las reacciones en las plataformas digitales no se han hecho esperar: "ay, no sé, me pareció muy actuado ese beso", "yo de grande y con plata sería Valdiri, comiendo colágeno", "me encanta, ojalá yo fuera Andrea con dinero y comerme el que yo quiera", "a penas Saruma saca la novia, esta señora muestra uno nuevo", son algunos de los mensajes que se destacan.