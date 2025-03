Presentaciones Premios Oscar: Mira todos los cantantes que interpretarán en la premiación

En la noche del 2 de marzo se desarrollaron los Premios Oscar 2025 en el Dolby Theatre de Los Angeles, por lo que muchos están atentos a lo que sucederá en la premiación más importante del cine a nivel mundial.

En esta oportunidad todos los nominados a la categoría de Mejor Canción tendrán su momento para brillar frente a todas las celebridades de Hollywood y las primeras en hacerlo dejaron a más de uno con la boca abierta.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en los Premios Oscar

Las protagonistas del musical Wicked fueron las encargadas de inaugurar la noche. Primero lo hizo la intérprete de 'We can’t be friends' con la canción 'Somewhere over the rainbow' y finalizaron con 'Defying Gravity' el tema principal de la película por la que las nominaron.

La potencia vocal de la nominada a Mejor Actriz de Reparto hizo que todos se pusieran de pie ante la imponencia de su talento. Este era uno de los momentos más esperados por el público y los fanáticos de la popular historia.

Ariana Grande y Cynthia Erivo cantando "Defying Gravity" en los #Oscars2025 pic.twitter.com/AFK9Pcp3rL — Ariana Grande Argentina ☀️ (@AGrande_ARG) March 3, 2025

Homenaje a James Bond en los Oscars 2025

El segundo show de la noche estuvo a cargo de Lisa, la joven interpretó la canción 'Live and let die' en medio de un homenaje a diferentes personalidades del espectáculo como Quincy Jones, además, allí se resaltó el trabajo de las bandas sonoras de todas las películas de James Bond.

Margaret Qualley, una de las protagonistas de 'La Sustancia' apareció en el escenario bailando antes de las presentaciones y tras el show de Lisa el espacio pasó a ser de Doja Cat, quien interpretó 'Diamonds Are Forever'.

Finalmente, llegó el turno de Raye, quien se dejó llevar por la letra de 'Skyfall' originaria de Adele para la icónica película. Su voz sorprendió al público y la presentación finalizó con un abrazo de las tres intérpretes.