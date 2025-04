Víctor Mallarino confiesa si su matrimonio con Kathy Sáenz acabó por encontrarla con otra mujer

El reconocido presentador del Desafío 2005 se sentó a hablar con Laura Acuña y reveló la situación que vivió con un periodista durante una entrevista, pues decidió preguntarle sobre su relación con la actriz Kathy Sánz, con quien se casó en 1996. Según explicó, el reportero hizo énfasis en un rumor que indicaba que se había presentado un caso de infidelidad en contra suya, lo que derivó en la ruptura.

"No tengo problema en contar anécdotas muy divertidas, pero que no comprometan realmente la intimidad de la otra persona. Yo te puedo hablar francamente de cosas que me han pasado y nos morimos de la risa (...) Un periodista me dijo '¿Cierto que usted se separó de Kathy porque la encontró en la casa con otra mujer entre la cama?'", mencionó.

Ante el cuestionamiento, Mallarino decidió hacer uso de su buen sentido del humor y contestarle: "si a mí me hubiera pasado eso, seríamos muy felices los tres". El comentario de inmediato causó risas en la conductora de Yo Me Llamo, quien no dudó en exaltar la forma ingeniosa en la que abordó el tema.

Quién es la pareja actual de Víctor Mallarino

En la misma entrevista, Víctor asegura que conoció a Pilar Reyes cuando estaba en Madrid, España, luego de la pandemia por COVID-19, pues había trabajado en una serie y en una película, lo que le permitió conectar con esta cultura y conocer a la mujer que hoy en día se ha convertido en su compañera de vida.

"Ella vive ahí hace 17 años (...) Poder hablar con ella de toda esa cantidad de cosas tan cosmopolitas internacionales y al mismo tiempo digo frondio y me entiende, no, eso es una bendición. Hay un código de infancia, su hogar y el mío son muy parecidos", explicó en el encuentro, reflexionando sobre la importancia de tener conversaciones profundas en pareja.

Finalmente, hizo énfasis en que ambos han trabajado para que la relación funcione y esto se ha visto reflejado en la convivencia que tienen hoy en día y en la forma en la que se apoyan en cada uno de sus proyectos.