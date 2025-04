Isabel Cristina Estrada dio a luz a su primer bebé a los 45 años: "me dolió la vida"

¡La espera terminó! La reconocida actriz Isabel Cristina Estrada informó a través de su cuenta de Instagram que ya es mamá, pues publicó este 24 de abril la primera fotografía de su hijo. Cabe mencionar que en febrero de 2025 había anunciado que se encontraba en la dulce espera a los 45 años y luego de haber sufrido una dolorosa pérdida.

"GRACIAS, esto es inexplicable, pero trataré. Este ha sido el acto de fe más grande que he vivido porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo porque todo está y estará bien", fue el mensaje con el que anunció la noticia. En la fotografía se le observa cargando al recién nacido en su pecho mientras lo mira con ternura y completamente enamorada.

Posteriormente, explicó que todo se realizó según sus planes, pues por fortuna tuvo un parto natural y añadió que el bebé se adelantó un poco. "Me dolió la vida, eso sí, es un dolor que no se compara con nada y a la vez es lo más gratificante del mundo, al verlo a él llegar sano y salvo", mencionó.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucho éxito en esta nueva etapa que acaba de emprender y la han felicitado por el nuevo integrante de su hogar.

Cómo quedó embarazada Isabel Cristina Estrada a los 40 años

La intérprete de Lizeth en la primera versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre les dio algunas recomendaciones a sus seguidoras para poder quedar en la dulce espera. Según explicó, la buena alimentación y el ejercicio fueron una gran ayuda para mantenerse sana a esta edad y aumentar las posibilidades; sin embargo, explicó que estar abierta gestar un niño y consultar con un especialista fue lo que en realidad la acercó a cumplir uno de sus más grandes sueños.

"El primer factor intangible es que pienses si sí hay un convencimiento claro de por qué quieres ser mamá. Identificar ese por qué o para qué deseas ser mamá que mueve ese deseo. Segundo factor, pregúntate cómo está tu confianza", explicó en aquella oportunidad.