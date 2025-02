Isabel Cristina Estrada se convertirá en mamá a sus 45 años: Así hizo el anuncio

La actriz y presentadora Isabel Cristina Estrada sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada a sus 45 años. Con una emotiva publicación en su perfil de Instagram ante sus más de 760 mil seguidores, compartió la noticia con alegría, expresando su emoción por esta nueva etapa en su vida. Sus seguidores y amigos del medio no tardaron en felicitarla y enviarle mensajes de cariño.

Isabel Cristina, reconocida por su talento en la televisión colombiana y recordada por su participación en Nuevo Rico, Nuevo Pobre como Lizeth, ha alcanzado gran presencial digital gracias a sus rutinas de ejercicio y tips para tener un estilo de vida saludable, lo que ahora la llena de confianza para asumir el reto de la maternidad.

Isabel Cristina Estrada está embarazada

"El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite. ❤️‍🔥 Así pensemos que todo está dado para que se dé la llegada de un hijo, y así no entendamos por qué razón no se dan las cosas", escribió en su post.

Con respecto a los cambios en su cuerpo, comentó:“Tengo que confesar que a veces ni lo creo, luego me miro al espejo y veo mis cachetes de embarazada (los amo, quiero que se queden), veo la barriga más linda que he tenido en la vida, porque está llena de amor, el amor más puro creador. Esto trasciende lo físico, lo que siempre he creído que es”.

Por el momento no se tiene claridad de quién es la pareja de la actriz, pues ha optado por ser reservada sobre su vida personal, pero cabe recordar que esta sostuvo una relación sentimental con el cantante Lucas Arnau, con quien se casó en 2009, pero en 2015 se divorciaron.

