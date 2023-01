Valerie Domínguez posó desnuda en la cama y dejó ver el bronceado de su cola

Hace poco la barranquillera Valerie Domínguez les aclaraba a sus seguidores las dudas que tenían respecto a la dieta que maneja para mantenerse siempre tan delgada y con un escultural cuerpo, pues durante sus años de fama nunca se le ha visto un kilito de más, menos ahora que lleva un estilo de vida saludable que la hace ver imponente a los 38 años.

Muchos en redes sociales especularon con que la mujer no comía, sin embargo, la presentadora los sorprendió con su respuesta dejando en claro que no hace dieta, tampoco aguanta hambre y ni si quiera tiene una cirugía en su cuerpo, pues todo se basa en la disciplina de alimentarse bien y hacer ejercicio.

Publicidad





Eso la ha llevado a presumir, sin pena alguna y con gran confianza, su silueta, esa que sabe mostrar en cada foto que publica en sus redes sociales, causando el delirio de sus fanáticos que no hacen más que llenarla de halagos.

Publicidad

Asimismo pasó en su más reciente publicación con la que se encargó de subirle la temperatura a las redes sociales, pues arrodillada en la cama, tapándose solo con unas toallas, mostró sus tonificadas nalgas que se robaron el aliento de más de uno, además acompañó la publicación con un sugestivo mensaje que muchos tergiversaron.

Valerie escribió en la descripción: "Papa don’t" con un emoticón de durazno, que en redes es usado usualmente para hacer alusión a los glúteos de las personas, eso llevó a que algunos usuarios lo interpretaran como: “papá no me regañes” o “papá no me nalguees”. Mientras que otros se refirieron a la canción de Madonna "Papa don´t preach".

Publicidad

Publicidad





Sigue la información más reciente de famosos colombianos y extranjeros , eventos, escándalos, fotos, entrevistas y todas las noticias para estar al tanto del mundo del entretenimiento.

Mira también:

Publicidad