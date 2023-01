Valerie Domínguez derrochó sensualidad en Instagram posando en topless

La bella presentadora de Yo Me Llamo, Valerie Domínguez, no para de asombrar a sus millones de seguidores en Instagram con sus sensuales publicaciones y es que, gracias a su tonificado cuerpo y extrovertida personalidad, se ha consolidado como una de las mujeres más queridas de la televisión colombiana.

En esta ocasión la barranquillera subió la temperatura con una fotografía en la que aparece posando con un pantalón en jean y su torso totalmente desnudo, mientras que son su inigualable sonrisa le aportó un toque de dulzura a la publicación. Instantánea que además acompañó con un mensaje motivacional:

“El que de verdad quiere subir, se inventa la escalera ?????”, comentó Valerie en el pie de foto de su publicación.

Ante el derroche de sensualidad, la publicación consiguió en menos de un día más de 60.000 ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios, todos llenando de elogios a la presentadora.

“Que linda y más con esa bella sonrisa ?” – “muy linda sonrisa ?” – “Señorita es muy hermosa!” – “sí o más preciosa ?” – “Cada día más hermosa ?”, con algunos de los comentarios de sus seguidores.

Pero Valerie no solo llamó la atención de sus seguidores, sino también de varios famosos como los actores Tuto Patiño y Viña Machado y el recién eliminado de Yo Me Llamo, Pedro Infante, quienes no dudaron dejar su reacción.

