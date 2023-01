Valentina Lizcano se desnuda para mostrar que no existe cuerpo perfecto

Valentina Lizcano se ganó los elogios de sus seguidores con una publicación donde deja ver que el hecho de hacer ejercicio y alimentarse bien, no la hace una mujer perfecta.

Acompañada de dos fotografías, la actriz colombiana contó que su cuerpo se transformó tanto después del parto, que incluso le daba “terror” quitarse la camisa frente a un hombre.

“He tenido que leer comentarios de algunos malos seguidores donde me dicen que me cuelgan y que eso no es de una mujer saludable, pero saben qué? Ya no me importa, AMOOOO mi cuerpecito y adoro mis tetas caídas porque son símbolo de una mujer con historia que ha nutrido, alimentado y dado amor, de una mujer real y fuerte que hoy se acepta en público sin pudores, porque si los hombres y la mismas mujeres no tienen el más mínimo pudor en señalar, juzgar y criticar yo no tengo la más mínima vergüenza en mostrarme y gritar que me gusto, me amo y me acepto”, escribió junto a la publicación.

Valentina se suma a otras actrices colombianas como Luly Bossa y Estefanía Borge, quienes han utilizado sus redes sociales para inspirar a otras mujeres a quererse tal y como son.

Además, confesó que no ha querido operarse, no solo porque le impide hacer ejercicio de alta intensidad, sino porque vive feliz con mirarse al espejo y verse natural.

