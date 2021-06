Tiktoker se vuelve viral por regalarle un celular a una seguidora y luego pedírselo

Tik Tok es una plataforma que se ha popularizado en los últimos años, debido a que permite crear contenido con filtros y música divertida. Algunos de los videos que más se suelen compartir, son precisamente en donde los usuarios regalan fotografías, comida u obsequios a personas en la calle; sin embargo, el protagonista de esta grabación se volvió viral por pedir de vuelta algo que ya había regalado.

En video quedó registrado el momento en el que un influenciador identificado como Alexánder Volóshin, se pasea por una calle de Ucrania, más específicamente de Kiev y se topa con una niña que resulta ser una de sus seguidoras. De inmediato, otro creador de contenido empieza a grabar mientras el joven le hace entrega a la pequeña de un iPhone nuevo como premio a su fidelidad.

A primera vista el gesto causó emoción entre los internautas; sin embargo, el momento se vio empañado por lo que hizo el ucraniano una vez apagaron la cámara. Según se logra ver, Volóshin le pide a la madre de su seguidora que le haga el favor de devolverle el obsequio, pero, cuando ve que ambas se rehúsan, les ofrece alrededor de 73 dólares, alegando que se trataba de un elemento que hacía parte del rodaje.

La grabación ya reúne más de 120 mil reproducciones y varias reacciones por parte de los usuarios que rechazan categóricamente lo ocurrido.

"Típico personaje que se da de bondadoso y generoso mostrando la riqueza, el amor y la compasión que no tienen en la vida real", "así son todos los que muestran su 'altruismo y solidaridad', lo único que les interesa son las vistas", "si yo fuera ellos , no les hubiera regresado el celular ya que lo que se regala no se quita", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.