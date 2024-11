Tía de Mauricio Leal dio nuevas declaraciones del caso: Este sería otro sospechoso de los asesinatos

A la espera de que se dé una respuesta a la apelación hecha por Jhonnier Leal en el caso de los asesinatos de Mauricio Leal y Marleny Hernández, María Dinner, hermana de la víctima y tía de los peluqueros, dio nuevas declaraciones.

En una entrevista para el medio Focus Noticias, la mujer comentó cómo se la llevaban los dos hombres y las sospechas que han rondado en su cabeza desde que se dio a conocer la lamentable noticia.

Tía de Mauricio Leal da declaraciones sobre el caso

Con respecto a la relación de hermanos, María Dinner aseguró que ellos se la llevaban bien y que nunca los vio pelear, resaltando que era una relación normal: "Por eso a la familia se nos hace raro que sea Jhonnier el que los mató porque él era una persona tan transparente".

Aunque, ante las pruebas la mujer recalcó: "No sé qué le habría pasado a lo último, qué bicho le picó, no sé qué demonio se le metió, qué pasaría con él, pero Jhonier fue una persona de bien".

Al hablar sobre lo que pensaba el acusado sobre su hermano, María Dinner comentó: "Lo que yo veía en Jhonier es que a mí sí me decía: ‘Tía, yo no sé por qué Mauricio se pone a invitar a tanta gente a la casa, por qué Mauricio se gasta toda esa plata en vez de invitar a la familia’, qué pecado, pero a Jhonier sí se le veía por encima la envidia que le tenía a Mauricio, porque él ya había crecido".

En este punto, la mujer recalcó que el peluquero ya había alcanzado el éxito, mientras que su otro sobrino había adquirido grandes deudas y estaba intentando formar su propio negocio, algo en lo que no le había ido tan bien.

Asimismo, en la entrevista ella comentó que había tenido una charla, en la época de la pandemia, con la víctima: “Yo le digo: 'Mauricio ayúdale a Jhonier porque él está en la inmunda’, y Mauricio me respondió: ‘ a mí no me da pesar, no se la presto porque mi hermano es un envidioso y un perezoso'. Entonces de pronto por eso cogió la rabia y se volvió compinche de Jair (el conductor), quien le informaba todas las cosas que pasaban con Mauricio a Jhony”.

Tía de Mauricio Leal revela información sobre el conductor

Jair, conductor del peluquero, fue pieza fundamental dentro de la investigación de este caso, sin embargo, por primera vez se conoció una versión diferente sobre él en esta trágica historia, pues María Dinner dio a entender que él era muy cercano al condenado y que habría sido quien le dijera todo sobre Mauricio.

“Jhonier se volvió compinche de Jair, quien le informaba de todas las cosas que pasaban con Mauricio", relató la tía de los peluqueros. A su vez, en sus declaraciones destacó que en la caja fuerte habían muchas joyas y dólares.

Con respecto al conductor, María Dinner afirmó que él tenía una fotos de los cuerpos y que nunca la mostró, pero que se la mostró a su hijo. Además, lo catalogó como alguien muy desleal tanto con su hermana como con su sobrino y que conocía todas las claves de Marleny Hernández.

Finalmente, la tía del peluquero afirmó que tanto para ella como para la familia Jhonier sí fue el responsable de los hechos, pero hace la salvedad de que sospechan de que hay otra persona envuelta, que en este caso sería el conductor, exaltando que él conocía mucho de Mauricio: "Para mí el tiene mucho que ver. El día del velorio lo confronté y nunca me miró a la cara”.

Sumado a esto, dijo que Jair le había dado unas declaraciones que le parecieron llamativas, pues fue el relato que le hizo este señor con respecto a cuando llegó a la casa de la Calera con el condenado, pues él le mencionó: "'yo sentí un helaje que me subía, una cosa fría impresionante, a mí me dio miedo bajar y me devolví". Frente a esto, la mujer considera que es extraño que él pensara en eso cuando supuestamente no sabía de los asesinatos ni había visto nada.