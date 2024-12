Taylor Swift logró ingresos récord al finalizar su gira 'The Eras Tour': esta fue la cifra

La gira de la estrella estadounidense Taylor Swift , 'The Eras Tour', logró un nuevo hito en la historia de la industria musical tras recaudar más de 2.000 millones de dólares en la venta de entradas, según informó The New York Times.

El espectáculo del 8 de enero en Vancouver fue la 149ª actuación de la gira, que arrancó el 17 de marzo de 2023 en Arizona y que ha llevado la música pop de la cantante por gran parte del mundo: Brasil, Argentina, Japón, España, México.

La compañía productora de la cantante reportó al diario estadounidense que en los 21 meses que duró el show se ingresó un total de 2.077.618.725 dólares, el equivalente al doble de cualquier otra gira de conciertos en la historia; aseguró el medio el lunes 9 de diciembre.

'The Eras Tour', que concluyó el domingo 8 por la noche en la ciudad canadiense de Vancouver, fue vista por más de 10 millones de personas repartidas en los cinco continentes, lo que la ha convertido en una de las más exitosas de la historia de la música pop.

De acuerdo con las cifras, la mayor asistencia en una sola noche se produjo el pasado 16 de febrero en Melbourne (Australia), con poco más de 96.000 espectadores. Además, en los ocho conciertos en el estadio Wembley, de Londres, donde actuó más que en cualquier otro lugar, atrajo a un total de 753.112 personas.

La gira de la cantante de éxitos como 'Bad Blood' o 'Love Story' superó a la banda Coldplay, cuyos ingresos sobrepasaron los 1.000 millones de dólares el pasado agosto en ventas de entradas de su gira mundial 'Music of the Spheres'.

Lejos queda de esta cifra el récord de 939 millones que recaudó Elton John con su 'Farewell Yellow Brick Road Tour'. El británico dio 328 conciertos en casi cinco años de gira (septiembre de 2018 hasta julio de 2023).-EFE

Las polémicas en la gira de Taylor Swift

En noviembre, la cantante tuvo que cancelar tres conciertos en Viena después de que la policía detuviera a un joven de 19 años que tenía planeado cometer un atentado en una de sus actuaciones en la capital de Austria.

Taylor Swift también tuvo que posponer un concierto en Río de Janeiro después de que una fan muriera por un golpe de calor a finales de noviembre, cuando buena parte de Brasil sufría una ola de calor. La atención que genera la cantante más allá de los escenarios tuvo su punto máximo en estos meses de gira. Durante días, la pregunta de si iba a presenciar el Super Bowl que jugaba su pareja, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs Travis Kelce, corrió como la pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación.-AFP