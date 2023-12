Sobrina de Natalia Améstica aseguró que el testimonio sobre el asesinato de Canserbero es falso

Latinoamérica sigue consternada por la confesión de Natalia Améstica con respecto al asesinato de Canserbero, pues la exmanager del rapero venezolano hizo un relato de lo que verdaderamente ocurrió el 20 de enero de 2015 cuando fue hallado el cuerpo sin vida del cantante, caso que por casi nueve años se mantuvo cerrado luego de que se dictaminara que se trataba de un supuesto homicidio suicidio.

Cabe destacar que la mujer se hizo cargo también del crimen cometido contra Carlos Molnar, quien era su esposo y productor del artista, cuyo fallecimiento había sido atribuido a un presunto ataque de esquizofrenia por parte del intérprete de 'Es épico' en el cual habría apuñalado a su mejor amigo para luego lanzarse desde el décimo piso. Sin embargo, todo esto fue desmentido por la verdadera responsable de estos atroces actos.

En medio de la conmoción por parte de los fanáticos de Canserbero, pues a pesar de la crudeza de los hechos finalmente conocieron la verdad, y la llegada de la justicia tan aclamada por la familia del artista, Claudia Améstica, sobrina de Natalia e hija de Guillermo, quien de acuerdo con la exmanager fue el encargado de ayudarle a encubrir los hechos, realizó un video en el cual argumentó los motivos por los cuales sabe que las declaraciones de su tía fueron fraudulentas y pide que les permitan defenderse.

"Me dirijo por este medio para rechazar, contundentemente, las declaraciones dadas por el fiscal. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas", fueron las primeras palabras dadas por la familiar de los acusados.

Durante todo su relato, la sobrina de Natalia Améstica mencionó presuntas irregularidades durante esta reapertura del caso: "nos quitó los abogados, quienes no han podido entrar ni tener comunicación ni una sola vez con ellos desde que llegaron al CONAS. Más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados o estaban comiendo. Entonces, ¿usted de verdad espera que yo crea eso? ¿Considera que la gente en Venezuela se puede comer ese cuento?".

Asimismo, Claudia recalcó que todo esto es solo un acto para llamar la atención y que necesita tener contacto tanto con su papá como con su tía para ayudarlos con su debida defensa y limpiar su nombre luego de lo ocurrido: "no nos vamos a seguir prestando para su show mediático. Les asignaron un defensor público, al cual hemos le hemos escrito y llamado, y jamás nos ha dado la cara".

"Todo está viciado. Si quiere seguir con su show hágalo, pero no lo realice a costa de la vida de inocentes, usted está rompiendo una familia", exaltó la sobrina de Natalia Améstica e hija de Guillermo, hermano de la exmanager. En este punto, también recalcó que ninguno de los dos abandonó el país, ni mucho menos huyeron a Chile, resaltando que en la confesión que se hizo viral en redes sociales hay varias incongruencias, las cuales puede comprobar.

En el video, Claudia Améstica aprovechó para explicar las razones por las cuales no habían dado ningún tipo de declaración durante estos años: "si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo no fue por miedo, señores, sino por la cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Nosotros no tenemos nada que ocultar y ya basta, por esa razón mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en Fiscalía".