Snoop Dogg y Billie Eilish se robaron el show de la Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

El pasado 26 de julio, los ojos de todo el mundo se centraron en los Juegos Olímpicos de París 2024 y desde entonces se vivió una fiesta deportiva. La ceremonia de clausura de este evento se dio el 11 de agosto en el Estadio de Francia, pues además del gran espectáculo, se dio el relevo a Los Ángeles como próxima sede de las Olimpiadas.

Allí aparecieron grandes estrellas como Tom Cruise, Snoop Dogg, Billie Eilish y Red Hot Chilli Peppers, como un abrebocas de lo que sucederá dentro de cuatro años en Los Ángeles, Estados Unidos.

Mira también: ¡Saltó del techo del estadio! Tom Cruise estuvo en la Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Así fue la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024

Tras la entrega de las medallas del maratón femenino y un homenaje a los 45.000 voluntarios, comenzó una ceremonia, llamada 'Records', obra de Thomas Jolly y que se desarrolló en un escenario que recreaba los cinco continentes.

Hubo evocaciones a la antigua Grecia como país originario del olimpismo, y apareció la famosa escultura de la Victoria de Samotracia, que se exhibe en el Louvre.

Publicidad

Athens 1896 🇬🇷 to Paris 2024 🇫🇷



It’s always worth remembering Pierre de Coubertin’s vision for the modern Olympic Games and the contribution of Greece.#Paris2024 #ClosingCeremony pic.twitter.com/BiHfQNGrQu — The Olympic Games (@Olympics) August 11, 2024

Acto seguido, cinco gigantescos anillos dorados quedaron suspendidos sobre el centro del estadio, luego llegó la fiesta musical, con algunos de los nombres de la música más moderna que se hace en Francia, con intérpretes como Phoenix, Kavinsky o la belga Angèle.

Publicidad

Tom Cruise sorprendió a los presentes en el Estadio de Francia al saltar del techo y tomó la bandera de manos de la gimnasta Simone Biles para luego salir del estadio a bordo de una moto.

No te pierdas: Lady Gaga cantó en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024: Mira aquí su presentación

A través de un videomontaje, recorrió las calles de París hasta tomar un avión que le trasladó a Los Angeles, donde se tiró en paracaídas, cayendo junto al famoso panel de letras 'Hollywood', cuyas dos últimas 'oes' estaban convertidas en dos de los cinco aros olímpicos.

Snoop Dogg, Billie Eilish en la clausura de los Juegos Olímpicos 2024

Publicidad

La reconocida agrupación Red Hot Chilli Peppers entregó una presentación espectacular desde Long Beach, Los Ángeles, California, donde sus integrantes interpretaron 'Can't Stop' y 'By The Way'.

🇺🇸 | Los emblemáticos Red Hot Chili Peppers le dan la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

pic.twitter.com/cIYca7k2L4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 11, 2024

Publicidad



Posteriormente, la joven Billie Eilish, de tan solo 22 años, cantó uno de sus sencillos más recientes: 'Birds of a Feather', el cierre estuvo a cargo de Snoop Dogg. Después de interpretar 'Drop It Like Its Hot', Dogg convocó a Dr. Dre para su clásico 'The Next Episode'.

Billie Eilish performs "BIRDS OF A FEATHER" at the #Olympics closing ceremony. pic.twitter.com/P8hUG0c9SR — Billie Eilish Charts (@eilishdata) August 11, 2024