Shakira y Karol G estrenaron canción juntas, 'TQG', y las redes estallaron con graciosos memes

¡La espera terminó! Shakira y Karol G volvieron a ser tendencia en redes sociales y el centro de todas las miradas tras estrenar su colaboración ‘TQG’, ‘Te Quedó Grande’, a medianoche del 23 de febrero, pues muchos usuarios evidencian que allí envían diversas indirectas a sus exnovios, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA , respectivamente.

En las dos primeras horas de estreno del tan esperado tema, en Youtube alcanzaron más de 1,5 millones de reproducciones, y claramente los fanáticos de la barranquillera y la paisa estallaron las redes expresando lo emocionados que se sentían al verlas empoderadas, bailando de forma y sensual y dejando en claro que no piensan repetir errores en el amor.

Mira también: Karol G y Shakira: se reveló el videoclip de su canción juntas en Time Square y causó gran revuelo

Las rupturas de la intérprete de ‘Tusa’ y ‘Monotonía’ han sido ampliamente comentadas en medios de comunicación y plataformas como Twitter, Instagram y Facebook cuando cada una sucedió en su momento, por lo que el lanzamiento oficial esta nueva canción no fue la excepción para que los usuarios detallaran cada segundo del video y su letra y reaccionaran con memes de burla y admiración.

“Bebé, qué fue, no pues que muy tragadito, qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito”, dice el coro de ‘TQG’.

Publicidad

Te puede interesar: Shakira y Piqué fueron protagonistas en los tradicionales Carnavales de España 2023

Entre las reacciones a 'TQG' destaca una teoría de los internautas por las escenas finales del clip, allí las relacionan con la película protagonizada por Jim Carrey, ‘The Truman Show’, pues ambas aparecen en unas escaleras sobre un cielo pintado en una pared, siendo este el mismo plano con el que acaba el filme de ciencia ficción. ¿Fue todo una mentira?

Cabe recordar que “La Bichota” dio por terminada su relación con el artista del género urbano Anuel AA en abril de 2021 y Shakira con Piqué en junio de 2022, pues el exjugador del FC Barcelona se involucró con Clara Chía Clara Chía , una joven de 23 años.

Publicidad

Esta nueva canción hace parte del último álbum de la paisa, ‘Mañana será bonito’, pues además de Shakira, tendrá canciones con Romeo Santos , Sech, Quevedo, Bad Gyal & Sean Paul, Angel Dior & Justin Quiles, Sech, Carla Morrison, Maldy y Ovy On The Drums.

Ahora no bebé, mamá está viendo TQG de Shakira y Karol G, descifrando cuál parte es para Piqué y cuál para Anuel pic.twitter.com/ZngjD0Z3ao — • 𝕃𝕒𝕕𝕪 𝔻𝕚𝕒𝕫 • (@leidiazparrado) February 24, 2023

El video de Shakira y Karol G hace referencia a The Truman Show como analogía que vivieron en una mentira, genias: pic.twitter.com/aWecFPOlAB — Fernanda Preciado (@unatalfer) February 24, 2023

Cuando Karol G y Shakira dijeron:

"Lo que vivimos se me olvidó y es lo que te tiene ofendido"

"Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota"

"Tu buscando por fuera la comida, yo diciendo que era Monotonía"

"Tú te fuiste y yo me puse 3M,+ buena,+ dura,+ level" pic.twitter.com/zoafQNaKsi — Cass (@soycassj) February 24, 2023

No te pierdas: Karol G estará acompañada de grandes artistas en su nuevo álbum 'Mañana será bonito'

Publicidad

Clara Chía y Yailin escuchando el nuevo temazo de Shakira y Karol G pic.twitter.com/B3dYkDZPa9 — Alejandra Torres (@altutorres) February 24, 2023

Así me siento después de haber escucha TQG de Shakira y Karol G pic.twitter.com/qIVWP0jEfo — 👍🏻 (@estefani2811) February 24, 2023

Publicidad

Piqué y Anuel al darse cuenta que Shakira y Karol G se pusieron más triple M pic.twitter.com/I0n1p3rZSA — Leilyn Rondan💖 (@carolinarondan4) February 24, 2023

Yo viendo cómo Piqué es ridiculizado por 3ra vez:

KARMA pic.twitter.com/Uj72X7e6dF — Angxl's (Gigi •-•!) (@biyister) February 20, 2023