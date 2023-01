¿Se disculpó Zayn Malik con Louis Tomlinson por haber sido una mala persona?

El cantante literalmente pidió perdón por haber sido “una mier**a de persona”, pero no añadió nada más y minutos después borró el tuit.

Los fans alarmados se preocuparon por la salud mental de Malik, considerando que este tipo de escritos anteceden una crisis emocional.

Ante la ola de mensajes, Zayn publicó una historia de Instagram en la que afirmó:

"Ahora mismo soy feliz, podría serlo más. Gracias por todo su cariño y buenos deseos ayer. Solo estaba desahogándome. Ja", indicó.

De igual manera los seguidores de One Direction afirmaron que este mensaje podía hacer referencia a las palabras de su antiguo compañero, Louis Tomlison, quien había expresado que no lo perdonaría por no haberlo acompañado cuando más lo necesitaba, luego de su primera aparición televisiva tras el fallecimiento de su madre Johannah.

Por otra parte, otros supusieron que el enigmático mensaje era una disculpa dirigida a su exnovia Gigi Hadid, con quien se ha peleado y reconciliado desde el 2015.

¿Qué habrá hecho sentir culpable a Zayn Malik?

