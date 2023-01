¡Se cansó! Luisa Fernanda W respondió por qué su relación con Pipe Bueno es tan fría

Luego de la confirmación del embarazo de Luisa Fernanda W , ella y Pipe Bueno se han vuelto tendencia en las redes sociales, pues los usuarios no han dejado pasar por alto cada uno de los detalles que la pareja ha dado a conocer sobre esta noticia.

Es por ello que la falta de demostración de su amor en sus redes fue lo que llamó la atención de gran parte de sus seguidores, quienes esperaban que después de la gran noticia iban a empezar a ser más románticos.

Fue tal la sorpresa para algunos fans, que cuando la influenciadora les pidió que le hicieran preguntas por medio de sus historias de Instagram, no dudaron en buscar una respuesta a esta inquietud.

La pregunta seleccionada fue: "¿por qué Pipe y tú son tan fríos?", a lo que Luisa Fernanda no dudo en responder rápidamente que eso no era cierto y que ellos prefieren evitar tantas muestras de cariño por esta vía para así no generar ilusiones de una relación perfecta en sus seguidores.

"En redes no estamos mostrando cuánto cariño nos damos, somos super amorosos, pero entre nosotros dos", afirmó la influenciadora

Además, Luisa Fernanda quiso recalcar que no es necesario publicarlo todo en las redes sociales y aprovechó para contar que los abuelos del bebé en camino están muy felices y a la espectativa del nacimiento. También hizo claro que este fue el mejor momento para quedar embarazada y que sí estaba preparada para esto.

