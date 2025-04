Rubby Pérez tomó una decisión de última hora que salvó a su hija cuando se derrumbó Jet Set

El desplome del techo de la discoteca Jet Set en República Dominicana se ha cobrado la vida de 218 personas, según el medio DW y el número sigue en aumento. De la misma forma, hay una elevada cantidad de asistentes heridos tras lo sucedido en el lugar.

Rubby Pérez se encontraba en la tarima en el momento de los hechos y estaba acompañado por su equipo, músicos e incluso su hija y yerno, quienes trabajaban junto a él interpretando los coros de sus canciones más populares, los dos lograron salir con vida de la discoteca.

Rubby Pérez salvó a su hija en la discoteca

Sin saberlo, minutos antes del colapso, el intérprete tomó una decisión que cambió radicalmente el destino que habría tenido Zulinka Pérez. Ella misma fue la encargada de relatar el duro momento, evidentemente conmovida también contó que su esposo estaba dispuesto a sacrificarse para salvarla.

Al parecer, el público se sentía emocionado y pidiendo la canción ‘De color de rosa’ en la que ella es la voz principal y no su padre. No obstante, se habría acercado al artista para pedirle que la ayudara, ya que estaba recién operada y sentía que no podía dar su 100%.

A causa de esto, Rubby tomó una decisión y le ordenó a su hija que se quedara en el micrófono de los coristas, pues él la ayudaría y se mantendría en el principal. “Si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, no estaría aquí hoy”, comentó la mujer durante la entrevista.

Fue justo a la mitad de esta interpretación que colapsó el lugar, por lo que Zulinka cree que su padre fue quien la cubrió y por eso le salvó la vida. Adicionalmente, su esposo también estaba dispuesto a sacrificarse, cuando se derrumbó el techo se lanzó sobre ella para que su cuerpo recibiera el peso.

Su reacción inicial fue rogarle que saliera rápidamente, antes de que todo resultara reducido a escombros, pues uno de los dos debía sobrevivir para estar junto a su hijo y que el pequeño no se quedara completamente solo. Finalmente, los dos lograron salir con vida.

Vale la pena mencionar que Rubby Pérez tuvo que ser atendido por los paramédicos bajo los escombros y cantó para que lo encontraran, sin embargo, durante el 8 de abril salió a la luz que el artista no logró superar esta dificultad y murió a sus 69 años.

