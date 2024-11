Quiénes quedaron eliminados del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío: Cuatro participantes perdieron

El segundo capítulo del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío estuvo cargado de muchas emociones, debido a que se enfrentaron cuatro mujeres y cuatro hombres en una prueba para la que se requirieron habilidades como el equilibrio, la fuerza, la concentración y la resistencia. Antes de dar inicio con el evento deportivo, la presentadora informó cómo se llevaría a cabo la competencia y de qué forma fueron elegidos a los participantes que se enfrentarían en el terreno de juego.

Mira también: Así fue la exigente preparación de Madrid para el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

"Esto atletas se enfrentarán a un Desafío de calor extremo compitiendo en duplas. Rapelo Vs Héctor, Arandú Vs Yan, Karen Vs. Mai, Madrid Vs. Flaca. Esta asignación de parejas se definió en la competencia pasada, basada en los resultados contrarreloj", explicó.

Es necesario mencionar que la contienda se realizó en el Box Blanco y que tuvo como como obstáculos estrella un tubo que contaba con unos palos de los que se podían sostener a unas cajas elevadas y una plataforma inestable que debían mover con su propio peso para encender unas esferas que estaban posicionadas en cada esquina del suelo. Ambos elementos causaron estrés entre los desafiantes, pues muchos se quedaron atrasados en esta parte del circuito y terminaron perdiendo.

No te pierdas: La cirugía que se hizo Yan, del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, y que lo cambió radicalmente

Quiénes salieron del Reto 3X Rexona Clinical By Desafío

Publicidad

En esta ocasión, por el lado de los hombres los eliminados fueron Héctor y Yan, quienes admitieron la derrota y les desearon los mejores éxitos a sus compañeros para quedarse con el anhelado premio. Por otra parte, Mai y La Flaca perdieron la oportunidad de quedarse con 25 millones de pesos; sin embargo, agradecieron tanto a la producción como a los colombianos por haberlos escogido como sus favoritos para representarlos en La Ciudadela del programa que está ubicada en Tobia, Nimaima.

Ahora, los fanáticos del Desafío están a la espera de conocer los resultados del tercer y último episodio, que revelará quiénes se quedan con la millonada que está en juego y con la posibilidad de ser los vencedores de este proyecto que busca poner a prueba la eficacia del antitranspirante incluso cuando hay situaciones extremas que hay que enfrentar en el día a día.

Publicidad

Te puede interesar: Cuánto dinero recibieron los ganadores de la primera edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío