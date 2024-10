Cuánto dinero recibieron los ganadores de la primera edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

El lunes 28 de octubre de 2024 se publicó el primer capítulo del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío en su segunda edición, en el cual están participando Gaspar, Karen, Mai, Flaca, Arandú, Yan, Francisco y Héctor para llevarse un millonario premio y el honor de coronarse campeones.

El año pasado se vivieron tres emocionantes competencias que llevaron al límite a los concursantes al demostrar sus habilidades individuales en los Boxes de la Ciudadela. Después de las contiendas entre Madrid, Valkyria, Cifuentes, Naty Vargas, Cami López, Gago, Olímpico, Rapelo, Okendo y Criollo, dos de ellos se llevaron un millonario premio.

Cuál fue el premio del primer Reto 3X Rexona Clinical by Desafío

En la primera edición del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío , Rapelo y Madrid fueron los felices ganadores de 20 millones de pesos, cada uno. A

Cómo ver el Reto 3X de Rexona Clinical by Desafío

Quienes quieran volver a disfrutar de la competencia de estos atletas podrán conectarse con el capítulo semanal del reto, el cual se transmitirá en el canal de YT del Desafío. Actualmente ya se puede ver el primero en el que incluso se conocieron los primeros dos eliminados, un hombre y una mujer, ¿de quiénes se trata?

Mira aquí el primer capítulo completo: