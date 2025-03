Qué ha sido de Juan Manuel Restrepo, uno de los protagonistas de La Reina del Flow

La Reina del Flow llegó en marzo de 2025 para cautivar a todos los televidentes con la particular historia de Yeimy Montoya y de Charly Flow. Hubo un personaje que, desde su primera aparición agradó demasiado, se trata de Charly Flow joven, que fue interpretado por Juan Manuel Restrepo. Aunque no era la primera vez que aparecía en una serie, sí fue el papel que le dio más reconocimiento.

Lee también: La música: la principal razón de Juan Manuel Restrepo para darle vida a Erik en La Reina del Flow

Después, tuvo la oportunidad de dar vida a Augusto Vélez en la producción Un bandido honrado y actuar en Los Briceño como Fabián Molano. En el 2022 su carrera siguió dando saltos muy altos, y llegó a Pasión de Gavilanes para interpretar a León Reyes Elizondo.

Luego de trabajar en otros proyectos para la pantalla chica, no se le volvió a ver en televisión, por lo cual, algunas seguidoras se preguntaron qué había sido de la vida de aquel hombre que la ha dado toda en la actuación en los últimos años.

Publicidad

Qué pasó con Juan Manuel Restrepo de la Reina del Flow

En redes aparece como Juanma y recientemente lanzó su primer álbum que tiene 10 canciones, cada una de dos minutos aproximadamente. Los siguientes son los títulos de estas producciones musicales: ‘Esa Sonrisa’, ‘Por ti’, ‘Te encontraré’, ‘Orgullo’, ‘Perfecta’, ‘Oxígeno’, ‘Nebulosa’, ‘Recuerdos’, ‘Miento’ y ‘Viéndote’.

Lee también: Así fue como Juan Manuel Restrepo grabó el secuestro de Erick en La Reina del Flow 2

Publicidad

A qué se dedica Juan Manuel Restrepo de la Reina del Flow

Aparte de enfocarse en la música, también tiene un proyecto que se llama ‘Conexión’. A través de este, trasmite el amor, la consciencia y la forma de conectarse a través del mundo que lo rodea. Esto lo hace con el fin de tener un crecimiento personal y de ayudar a muchas personas más.

Lee también: Estas son las cosas que hacen a Juan Manuel Restrepo un hombre 10 de 10

Mediante su Instagram, en donde tiene casi tres millones de seguidores, sube fotografías de la conexión que tiene con la naturaleza. Además, de unos videos cortos hablando y cantando, captando la atención de los internautas, quienes le envían los siguientes mensajes.

Publicidad

“No sé por qué pero este video me hizo llorar”, “Me encanta la forma en la que Juanma se expresa y me hace sentir una paz”, “Sentí mil cosas que no sé cómo explicar”, “Esas eran las palabras que necesitaba escuchar”, entre otros comentarios.